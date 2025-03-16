Ощадбанк може повернути гроші з картки до Пенсійного Фонду: що потрібно зробити, щоб цього уникнути

Верховна Рада України ухвалила зміни, які торкнуться пенсіонерів, що є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Тепер, за певних умов, гроші з їхніх пенсійних рахунків можуть бути повернуті до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Умови повернення коштів

Згідно з текстом статті 41 «Про Державний бюджет України на 2025 рік», кошти з пенсійних рахунків ВПО, відкритих в Ощадбанку, можуть бути переведені назад до ПФУ за таких умов:

Якщо протягом останнього року на рахунку не було жодних операцій (зняття готівки, безготівкових платежів або переказів).

Якщо пенсіонер не підтвердив свою особу шляхом фізичної ідентифікації протягом шести місяців.

Ці заходи застосовуються виключно до тих пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. При цьому, якщо рахунок перебуває під арештом або має інші обмеження, кошти не будуть вилучені.

Що робити, якщо кошти вже списані?

У випадку, якщо після списання коштів пенсіонер звернеться до ПФУ або Ощадбанку, виплати можуть бути відновлені. Для цього необхідно пройти процедуру ідентифікації будь-яким доступним способом.

Щоб уникнути повернення коштів до ПФУ, пенсіонерам-ВПО необхідно:

Регулярно здійснювати операції з пенсійним рахунком.

Проходити фізичну ідентифікацію кожні шість місяців.

Також, варто додати, що дані зміни спрямовані на боротьбу з шахрайством та неправомірним використанням пенсійних коштів. Крім того, ці заходи спрямовані на забезпечення того, щоб пенсійні виплати отримували саме ті особи, яким вони призначені, та щоб уникнути ситуацій, коли кошти отримують особи, які не мають на це права. Ощадбанк закликає пенсіонерів-ВПО бути уважними та виконувати необхідні умови, щоб уникнути неприємних ситуацій.