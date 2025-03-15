Украинцы массово «убегают» от популярного ранее мобильного оператора: какую альтернативу выбирают

Услуга переноса мобильного номера (MNP) в Украине бьет рекорды популярности. В январе 2025 года количество перенесенных номеров достигло 145 тысяч, что является самым высоким показателем за всю историю услуги. Такие данные свидетельствуют об активной конкуренции между операторами и росте требований абонентов.

Кто теряет, а кто выигрывает?

В январе 2025 года больше всего абонентов потерял «Киевстар» – 108,65 тысяч пользователей перешли к другим операторам. Vodafone Украина также понес потери – 31,99 тысяч абонентов. Зато lifecell показал рекордный прирост – 121,68 тысяч новых клиентов.

В феврале тенденция несколько изменилась:

«Киевстар» – потерял 26,09 тысяч абонентов, но получил 20,67 тысяч новых клиентов;

Vodafone Украина – потерял 25,26 тысяч абонентов, получил 12,454 тысячи новых клиентов;

lifecell – потерял 17,03 тысячи клиентов, но получил 35,39 тысячи новых абонентов.

Интересно, что такая динамика может быть связана с различными факторами, такими как качество связи, тарифы, обслуживание клиентов и другие.

Год изменений

За 2024 год общее количество перенесенных номеров выросло в 2,3 раза по сравнению с 2023-м и достигло 340,63 тысячи. Это свидетельствует о:

росте конкуренции между мобильными операторами;

активном использовании услуги MNP среди абонентов;

изменении отношения украинцев к мобильным операторам;

улучшение услуги MNP в Украине.

Также, стоит добавить, что услуга MNP, позволяет абонентам менять оператора без смены номера телефона, набирает популярность среди украинцев. Это свидетельствует о том, что украинцы становятся более требовательными к качеству услуг и готовы менять оператора, если их потребности не удовлетворяются.

В то же время рост цен вызван атаками российских оккупантов, ведь мобильным операторам нужно инвестировать средства в энергонезависимость базовых станций мобильной связи.