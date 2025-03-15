Українці масово “втікають” від популярного раніше мобільного оператора: яку альтернативу обирають

Послуга перенесення мобільного номера (MNP) в Україні б’є рекорди популярності. У січні 2025 року кількість перенесених номерів сягнула 145 тисяч, що є найвищим показником за всю історію послуги. Такі дані свідчать про активну конкуренцію між операторами та зростання вимог абонентів.

Хто втрачає, а хто виграє?

У січні 2025 року найбільше абонентів втратив “Київстар” – 108,65 тисяч користувачів перейшли до інших операторів. Vodafone Україна також зазнав втрат – 31,99 тисяч абонентів. Натомість lifecell показав рекордний приріст – 121,68 тисяч нових клієнтів.

У лютому тенденція дещо змінилася:

“Київстар” – втратив 26,09 тисяч абонентів, але отримав 20,67 тисяч нових клієнтів;

Vodafone Україна – втратив 25,26 тисяч абонентів, отримав 12,454 тисячі нових клієнтів;

lifecell – втратив 17,03 тисячі клієнтів, але отримав 35,39 тисячі нових абонентів.

Цікаво, що така динаміка може бути пов’язана з різними факторами, такими як якість зв’язку, тарифи, обслуговування клієнтів та інші.

Рік змін

За 2024 рік загальна кількість перенесених номерів зросла у 2,3 раза порівняно з 2023-м і досягла 340,63 тисячі. Це свідчить про:

зростання конкуренції між мобільними операторами;

активне використання послуги MNP серед абонентів;

зміну ставлення українців до мобільних операторів;

покращення послуги MNP в Україні.

Також, варто додати що послуга MNP, дозволяє абонентам змінювати оператора без зміни номера телефону, набирає популярності серед українців. Це свідчить про те, що українці стають більш вимогливими до якості послуг та готові змінювати оператора, якщо їхні потреби не задовольняються.

Водночас зростання цін спричинене атаками російських окупантів, адже мобільним операторам потрібно інвестувати кошти в енергонезалежність базових станцій мобільного зв’язку.