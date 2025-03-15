Касается всех владельцев газовых приборов: за что массово штрафуют на 50 000 гривен и больше

Украинцев предупреждают о серьезных штрафах за самовольную замену газовых котлов или плит. Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому важно разобраться в нюансах, чтобы избежать неприятностей.

Почему нельзя действовать самостоятельно?

Газовая система – это сложный механизм, где каждый прибор должен соответствовать установленным нормам. Самовольное подключение оборудования может привести к:

отключению газоснабжения;

штрафов, достигающих десятков тысяч гривен;

увеличенной платы за газ;

опасности для жизни и здоровья.

Особенно внимательными следует быть тем, кто унаследовал жилье с самовольно установленным оборудованием. По закону, ответственность переходит к новому владельцу. Важно также понимать, что не только замена, но и перенос газового оборудования без разрешения, является нарушением.

Как заменить оборудование без штрафов?

Существует два варианта легализации замены газового оборудования:

Эскизный проект: подходит, если мощность и функциональность прибора не меняются.

Новые технические условия: необходимы, если меняется мощность котла, способ дымоотвода или местоположение прибора.

Чтобы избежать штрафов, следуйте такой процедуре:

Обратитесь к оператору ГРМ и подайте заявление на получение технического задания.

Закажите проект на новое оборудование в сертифицированной компании.

Установите новый прибор через специалистов и вызовите инспектора для проверки.

Подпишите акт ввода в эксплуатацию.

Стоит помнить, что устанавливать и подключать газовые приборы могут только сертифицированные специалисты. Если вы унаследовали жилье с незаконно установленным оборудованием, обратитесь к оператору ГРМ как можно скорее. Также, стоит добавить, что замена газового оборудования без соответствующих разрешений, может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность, в случае возникновения аварийной ситуации.