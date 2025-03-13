Названо точну дату завершення війни: кілька астрологів зробили спільну заяву

Астрологія — доволі цікава наука. Інколи гороскопи, чи індивідуальні прогнози астрологів дуже чітко збуваються. Звісно, щодо війни, то українці вже ймовірно не вірять всім цим передбаченням. До цього низка різних експертів «зіркової» науки, робили свої прогнози щодо закінчення війни й ці дати вже давно минули. Наразі зʼявився новий прогноз, який розробляло одразу кілька відомих астрологів. Вони вивчили натальну картку України та кажуть, що прорахували все до найменших дрібниць.

Що побачили астрологи?

Експерти кажуть, що в першу чергу увагу привертає фінансове питання. В натальній карті України видно багато фінансових потоків та надходжень. Також, багато впливових планет та зірок сходяться 5 травня 2025 року. Саме цю дату астрологи й вважають днем, коли війна може закінчитися. Ситуацію прокоментував один з астрологів Влад Росс.

«Щодо 5.05.25, то можлива зупинка вогню, а потім зупинка військового стану. Мій давній прогноз — все має статися у травні. Мій прогноз може реалізуватися», – прогнозує Влад Росс.

Також Росс зазначає, що протягом всього 2025 року відбуватимуться різноманітні важливі події. Це підписання всіляких угод та договорів. Експерт не виключає того факту, що війна не покине повністю територію України. Однак події можуть нагадувати АТО, тобто не буде масованих ракетних атак та руйнувань далеко від лінії фронту.

«Мирні домовленості можуть бути підписані восени. Липень, серпень, вересень з’явиться більше шансів. А тепер буде можливість припинити вогонь, не виключається, що ситуація нагадуватиме АТО», – повідомив астролог.

Нагадаємо, що раніше вже зʼявлялися подібні прогнози. Інший астролог теж побачив закінчення гарячої фази війни навесні. В його прогнозах згадувався й період від кінця літа до початку осені. Як і Росс, експерт вважає, що саме в цей період можуть бути підписані мирні угоди.