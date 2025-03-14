Названа точная дата завершения войны: несколько астрологов сделали совместное заявление

Астрология – довольно интересная наука. Иногда гороскопы или индивидуальные прогнозы астрологов очень четко сбываются. Конечно, что касается войны, то украинцы уже вероятно не верят всем этим предсказаниям. До этого ряд разных экспертов «звездной» науки, делали свои прогнозы по окончании войны и эти даты уже давно прошли. Появился новый прогноз, который разрабатывало сразу несколько известных астрологов. Они изучили натальную карту Украины и говорят, что просчитали все до мелочей.

Что увидели астрологи?

Эксперты говорят, что в первую очередь внимание привлекает финансовый вопрос. В натальной карте Украины видно много финансовых потоков и поступлений. Также многие влиятельные планеты и звезды сходятся 5 мая 2025 года. Именно эту дату астрологи считают днем, когда война может закончиться. Ситуацию прокомментировал один из астрологов Влад Росс.

«Что касается 5.05.25, то возможна остановка огня, а затем остановка военного положения. Мой давний прогноз – все должно произойти в мае. Мой прогноз может реализоваться», – прогнозирует Влад Росс.

Также Росс отмечает, что в течение всего 2025 будут проходить разнообразные важные события. Это подписание всевозможных соглашений и договоров. Эксперт не исключает того факта, что война не покинет полностью территорию Украины. Однако события могут напоминать АТО, то есть не будет массированных ракетных атак и разрушений вдали от линии фронта.

«Мирные договоренности могут быть подписаны осенью. Июль, август, сентябрь будет больше шансов. А теперь будет возможность прекратить огонь, не исключается, что ситуация будет напоминать АТО», – сообщил астролог.

Напомним, что ранее уже появлялись подобные прогнозы. Другой астролог тоже увидел окончание горячей фазы войны весной. В его прогнозах упоминался и период с конца лета до начала осени. Как и Росс, эксперт считает, что именно в этот период могут быть подписаны мирные соглашения.