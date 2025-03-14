Ощад неприємно здивував українців: платити доведеться за елементарні речі

Державний Ощадбанк оголосив про зміни в тарифах, які набудуть чинності з 1 квітня. Нововведення торкнуться як звичайних, так і корпоративних карток. Зокрема, змінюється вартість інформування про залишок коштів та деяких інших операцій, що може викликати певне занепокоєння серед клієнтів.

Що зміниться для корпоративних клієнтів?

З 1 квітня для власників корпоративних карток Ощадбанку вводяться такі зміни:

Інформування про залишок коштів через банкомат з використанням NFC-модуля або через контакт-центр коштуватиме 5 грн.

Довідка про обороти за рахунком – 150 грн.

Зміна ПІН-коду через банкомат, термінал або контакт-центр – 15 грн.

Розшук (запит) підтвердження переказу з використанням картки Masterсard/Visa, яка оскаржується клієнтом – 900 грн.

Безготівкові перекази на інші картки Ощадбанку через банкомати та термінали – 0,5% від суми + 3 грн.

Безготівкові перекази в терміналах за довільними реквізитами – 1% від суми (мінімум 10 грн, максимум 1000 грн).

Ці зміни можуть суттєво вплинути на вартість обслуговування для корпоративних клієнтів, особливо тих, хто часто користується послугами, які зазнали змін.

Зміни для звичайних карток

Інформування про залишок коштів в банкоматі з використанням NFC-модуля – 5 грн.

Вартість випуску та перевипуску карток буде “зручніше відображатися у всіх карткових тарифах”.

У тарифному пакеті “Мій рахунок” з’явиться новий тип карток MC Debit World кольору тіффані.

Видача готівки через POS-термінал без картки, якщо картка ще не доставлена до відділення, не тарифікується.

Окрім цього, Ощадбанк продовжив термін дії карток, які закінчуються, до 30 червня 2025 року. Це стосується карток, термін дії яких закінчився з лютого 2022 року. Продовження відбувається автоматично. Це рішення є особливо важливим в умовах воєнного стану, оскільки забезпечує безперебійність доступу клієнтів до їхніх коштів.

Важливо зазначити, що клієнтам Ощадбанку слід уважно ознайомитися з новими тарифами, щоб уникнути несподіваних витрат. У разі виникнення питань можна звернутися до відділення банку або до контакт-центру для отримання додаткової інформації.