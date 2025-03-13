Один из крупнейших банков в Украине сотрудничает с агрессором: что будет с финансовым учреждением?

14В сеть попали результаты шокирующих расследований. Оказывается, один из довольно популярных и крупных украинских банков сотрудничает с Россией, а также имеет тесные связи с Правительством Венгрии, регулярно блокирующим помощь Украине от ЕС. Речь об OTP Банке вокруг которого не утихают скандальные объявления. Как отмечает ряд средств массовой информации, руководство банка имеет связи с венгерским и российским правительствами. А также банк фактически признает временно оккупированные территории российскими.

Что известно об этом финучреждении?

Оказывается, что еще в 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло этот банк в перечень спонсирующих терроризм компаний. Все из-за того, что финучреждение не прекратило деятельность в России, более того, за годы войны существенно увеличило свой доход в стране агрессора.

После этого заявления руководство банка выступило с обвинениями в сторону НАПК.

“Информация о признании незаконных образований “Л/ДНР”, как и о предоставлении льготных кредитов военнообязанным россиянам, не соответствует действительности!” – отметили в банке еще в 2023 году.

Однако после этого в ситуацию вмешался представитель венгерского правительства Виктор Орбан. Он поставил Украине ультиматум, или НАПК исключает банк из списка компаний, спонсирующих терроризм, или Венгрия будет блокировать помощь от ЕС. В результате блокировка все же состоялась. Украина не получила 500 миллионов евро.

“Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому крупнейший венгерский банк OTP находится в списке международных спонсоров войны“, – заявил глава МИД Венгрии.

Украина исключила банк из перечня спонсоров терроризма

Банк был исключен из этого списка, но своей позиции не изменил. Финучреждение продолжает работать в России, а в 2025 году банк и вовсе попал в перечень крупнейших

работодателей России.

В Украине банк тоже хорошо зарабатывает. Хотя после скандала количество клиентов начало сокращаться, но по состоянию на сегодняшний день в банке все еще обслуживается довольно много граждан.