Один з найбільших банків в Україні співпрацює з агресором: що буде з фінансовою установою?

В мережу потрапили результати шокуючих розслідувань. Виявляється, один з доволі популярних та великих українських банків співпрацює з Росією, а також має тісні звʼязки з Урядом Угорщини, який регулярно блокує допомогу Україні від ЄС. Мова про OTP Банк навколо котрого наразі не вщухають скандальні оголошення. Як зазначає низка засобів масової інформації, керівництво банку має звʼязки з угорським та російським Урядами. А також, банк фактично визнає тимчасово окуповані території російськими.

Що відомо про цю фінустанову?

Виявляється, що ще у 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло цей банк у перелік компаній, які спонсорують тероризм. Все через те, що фінустанова не припинила дільність у Росії, ба більше, за роки війни суттєво збільшила свій дохід у країні агресора.

Після цієї заяви, керівництво банку виступило зі звинуваченнями в бік НАЗК.

“Інформація про визнання незаконних утворень “Л/ДНР”, як і про надання пільгових кредитів військовозобов’язаним росіянам, не відповідає дійсності!” – зазначили в банку ще у 2023-му.

Однак після цього в ситуацію втрутився представник угорського Уряду Віктор Орбан. Він поставив Україні ультиматум, або ж НАЗК виключає банк зі списку компаній, що спонсорують тероризм, або Угорщина блокуватиме допомогу від ЄС. В результаті блокування таки відбулося. Україна не отримала 500 мільйонів євро.

“Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому становищу, відповідно до якого найбільший угорський банк OTP перебуває у списку міжнародних спонсорів війни“, – заявив глава МЗС Угорщини.

Україна виключила банк з переліку спонсорів тероризму

Банк був виключений з цього переліку, але своєї позиції не змінив. Фінустанова й надалі продовжує працювати у Росії, а у 2025 році банк і зовсім потрапив у перелік найбільших

роботодавців Росії.

В Україні банк теж гарно заробляє. Хоча після скандалу кількість клієнтів почала скорочуватися та станом на сьогодні в банку все ще обслуговується доволі багато громадян.