Вчені розповіли, яке вино може призвести до раку: біле чи червоне

Суперечки про шкоду та користь алкоголю не припиняються вже багато років — існують навіть наукові дослідження, присвячені вивченню сприятливої ​​дії на організм певних доз деяких спиртних напоїв. Нещодавно вчені зі Школи громадської охорони здоров’я Браунівського університету вирішили ще раз перевірити, наскільки корисним є вживання червоного вина.

Довгий час червоне вино вважалося певною мірою «здоровим» напоєм завдяки вмісту досить великої кількості ресвератролу — антиоксиданту з протизапальними властивостями, який, як вважають, може захищати від розвитку раку. Відповідно, раз у раз висловлювалися гіпотези, згідно з якими вживання червоного вина може більшою чи меншою мірою служити профілактикою онкологічних захворювань.

Вчені порівняли ризики розвитку раку в людей, які вживають червоне та біле вино, проаналізувавши дані 42 наглядових досліджень за участю майже 96 000 осіб

Автори роботи, у тому числі доцент епідеміології та дерматології Університету Брауна Ин’єн Чо, не виявили переконливих доказів того, що червоне вино знижує ризик раку. При цьому в цілому споживання вина, незалежно від його типу, не призводило до збільшення ймовірності онкологічних захворювань.

Однак один важливий нюанс вчені виявили: вони зафіксували підвищений ризик розвитку раку шкіри у тих, хто вживає біле вино. Згідно з результатами аналізу, біле вино було пов’язане зі збільшенням ризику цього захворювання на 22%, порівняно з червоним вином. Чому саме біле вино має такий ефект, поки що залишається неясним.

Автори дослідження припускають, що любителі вина в цілому можуть бути схильні до поведінки, що підвищує ризик онкозахворювань, наприклад, зловживання сонячними ваннами або частим відвідуванням соляріїв. Однак чіткого пояснення тому, чому саме біле вино пов’язане з більшою небезпекою раку шкіри, поки що немає.