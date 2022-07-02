Коли не вистачає на Samsung: дешеві аналоги корейських смартфонів

Багато хто вважає смартфони Samsung найкращими і, чесно кажучи, багато в чому корейські гаджети справді гарні. Однак у них є один недолік – завищена ціна. Зазвичай, пристрої компанії коштують значно дорожче за аналоги від інших брендів. Так що, якщо ви хочете купити собі такий самий якісний телефон, витративши менше грошей, це стаття для вас.





realme

Один із найбільш швидко зростаючих брендів на ринку телефонів. Китайці випускають відмінні за співвідношенням ціни та якості апарати, використовуючи стратегію, яка свого часу принесла світове ім’я Xiaomi. При цьому компанія наголошує на зовнішності своїх телефонів, а тому її моделі подобаються і тим, для кого дизайн гаджетів відіграє не останню роль. Якщо вам потрібен не тільки якісний, але і привабливий апарат, на продукцію Realme однозначно варто звернути увагу.

Xiaomi

Китайська компанія Xiaomi займає левову частку ринку телефонів і на те є вагомі причини. Девайси китайців виходять справді якісними, а багато моделей, що вийшли за останні роки, стали справжніми хітами. В асортименті Xiaomi є як бюджетні телефони, так і субфлагмани та навіть преміальні пристрої. Загалом, знайти відповідний для себе апарат зможе користувач з будь-яким бюджетом.

Honor

Компанія Honor повстала наче фенікс із попелу і зараз поступово повертає колишні позиції. Останні телефони фірми йдуть з сервісами Google, що в сукупності з непоганими характеристиками та прийнятною вартістю робить їх повноцінними конкурентами Samsung. При цьому смартфони Honor мають унікальний дизайн та відносно компактні розміри.