Бронь на новый лад: что изменилось в правилах бронирования от мобилизации?

Кабинет Министров Украины внес существенные изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Нововведения направлены на оптимизацию процесса и обеспечение более эффективного функционирования критически важных предприятий. Также, до 31 марта предприятиям, которые не успели подтвердить критичность, позволили перебронировать своих работников.

Основные изменения: что нужно знать

Из всего отметим несколько нововведений.

Быстрое аннулирование отсрочек. Теперь отменить бронирование можно раз в 5 дней, а не раз в месяц.

Учет мобилизованных. При расчете объемов бронирования будут учитываться мобилизованные после 18 мая 2024 года.

Обновленный расчет зарплаты. Средняя зарплата рассчитывается за последний месяц, а не за квартал.

Автоматическая проверка зарплаты. Электронный обмен данными для проверки зарплаты (от 20 тысяч гривен).

Подача заявлений через «Дію». Процесс полностью в электронном формате.

Важно: подать заявление на бронирование работников можно исключительно через портал «Дія». Это означает, что руководителям предприятий больше не нужно оформлять бумажные приказы – процесс происходит полностью в электронном формате. При этом, если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки предыдущее бронирование необходимо аннулировать. Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении Резерв+. Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности – до 1 года.

Статус критически важного предприятия могут получить компании, которые соответствуют трем критериям, определенным правительством. Два из них являются обязательными: средняя зарплата работников не менее 20 000 грн; отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий предприятие может выбрать один из следующих: уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах); валютные поступления более 32 млн евро в год (кроме займов и кредитов); стратегическое значение для экономики и безопасности государства (определено правительственным перечнем, ПКМУ № 83 от 04. 03.2015); важное значение для отдельной отрасли экономики или территориальной общины (критерии определяются соответствующими государственными органами, ОВА); статус резидента Дія.City; поставки электронных коммуникационных услуг с определенным уровнем дохода.

Как получить статус критически важного предприятия: Определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагро и т.д.). Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине). Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней). Получить официальное подтверждение.

«Эти изменения позволят сделать процесс бронирования более прозрачным и эффективным, а также обеспечат стабильную работу критически важных предприятий», – отмечают эксперты.