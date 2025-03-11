Бронь на новий лад: що змінилося в правилах бронювання від мобілізації?

Кабінет Міністрів України вніс суттєві зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних від мобілізації. Нововведення спрямовані на оптимізацію процесу та забезпечення більш ефективного функціонування критично важливих підприємств. Також, до 31 березня підприємствам, які не встигли підтвердити критичність, дозволили перебронювати своїх працівників.

Основні зміни: що потрібно знати

Із всього зазначимо кілька нововведень.

Швидке анулювання відстрочок. Тепер скасувати бронювання можна раз на 5 днів, а не раз на місяць.

Врахування мобілізованих. При розрахунку обсягів бронювання враховуватимуться мобілізовані після 18 травня 2024 року.

Оновлений розрахунок зарплати. Середня зарплата розраховується за останній місяць, а не за квартал.

Автоматична перевірка зарплати. Електронний обмін даними для перевірки зарплати (від 20 тисяч гривень).

Подання заяв через “Дію”. Процес повністю в електронному форматі.

Важливо: подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал “Дія”. Це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази – процес відбувається повністю в електронному форматі. При цьому, якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати. Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності – до 1 року.

Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначеним урядом. Два з них є обов’язковими: середня зарплата працівників не менше 20 000 грн; відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати один з таких: сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях); валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів); стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015); важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА); статус резидента Дія.City; постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Як отримати статус критично важливого підприємства: Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо). Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну). Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів). Отримати офіційне підтвердження.

“Ці зміни дозволять зробити процес бронювання більш прозорим та ефективним, а також забезпечать стабільну роботу критично важливих підприємств”, – зазначають експерти.