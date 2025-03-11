Украинцам снова выплатят почти 1000 гривен на руки: кто и где может подать заявку

В Украине стартовала новая программа «еКнига», которая предоставляет гражданам единовременную выплату в размере 908 гривен. Эти средства можно использовать исключительно на приобретение книг на украинском языке. Инициатива направлена на поддержку украинского книгоиздания и популяризацию чтения среди молодежи, особенно среди тех, кто недавно достиг совершеннолетия.

Кто может получить помощь?

Право на участие в программе имеют граждане Украины, которым исполнилось 18 лет в 2024 или 2025 году. В будущем программа будет доступна для всех, кто достигнет совершеннолетия. Это важный шаг для привлечения молодежи к украинской культуре и литературе.

Получить средства можно через «Дія». вот как это сделать.

Оформите «Дія.Карту» в приложении Дія.

Средства будут зачислены на эту карту.

Используйте деньги в течение трех месяцев в книжных магазинах, которые участвуют в программе.

Покупайте книги на украинском языке.

Важно отметить, что программа «еКнига» не только оказывает финансовую поддержку молодежи, но и способствует развитию украинского книжного рынка. Участие в программе принимают как крупные сетевые магазины, так и небольшие независимые магазины, что дает возможность выбора и поддержки различных издательств.

«Программа «еКнига» – это отличный способ поддержать украинских издателей и поощрить молодежь к чтению. Книги – это не только источник знаний, но и способ развития критического мышления и формирования национальной идентичности», – отмечают эксперты. Также важно заметить, что на фоне полномасштабного вторжения рф, поддержка украиноязычного контента, является очень важной.

Напомним, что с декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года украинцы могли подать заявку в Дії на получение 1000 гривен в рамках зимней еПоддержки. Пенсионеры и люди с инвалидностью, которые получают пенсию или денежную помощь через Укрпочту, могли получить эти средства в отделение Укрпочты и сразу оплатить ими коммуналку или приобрести продукты.