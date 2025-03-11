Квартира розміром із гараж за майже 7 тисяч на місяць: де в Україні рекордна ціна оренди

У місті Ірпінь Київської області здають смарт-квартиру із рекордно малою площею – всього 15 квадратних метрів. Та попри невеликі розміри у цьому помешканні може з комфортом проживати родина з 3 осіб. Тут є все необхідне для людини будь-якого віку, а інтер’єр надзвичайно продуманий.

Скільки коштує оренда 15-метрової смарт-квартири?

За двоповерхове житло загальною площею 15 квадратів орендодавець просить 6,5 тис грн в місяць.

В оголошенні власник детально розповідає про усі переваги пропонованої нерухомості. Згідно з його словами та доданими фото у квартирі зроблений стильний ремонт. До того ж у ній є:

ліжко з ортопедичним матрасом (на 2-му поверсі);

кухня із вбудованою робочою зоною;

санвузол;

кондиціонер-інвентор, який можна також використовувати як опалювальний пристрій;

холодильник;

пральна машина;

бойлер;

індукційна плита.

Згідно з цим описом у наймачів будуть всі необхідні зручності, як у звичайній повнорозмірній однокімнатній квартирі, тільки за значно меншу вартість.

В Україні дорожчає вторинне житло

За останні місяці аж у трьох областях України суттєво збільшилась кількість вторинного житла, яке виставляють на продаж. Зокрема чимало квартир звільнилося на Дніпропетровщині, а також у Кіровоградській та Вінницькій областях.

Натомість рекорд за зростанням вартості вторинного житла встановила Волинська область. Квартири цієї категорії там здорожчали аж на 7% – в середньому до 51,5 тис. дол за однокімнатну квартиру. Хоча у аналітичному центрі DIM.RIA стверджують що середня ціна на однокімнатні квартири лише протягом лютого збільшилася майже у всіх регіонах країни.

Варто зазначити, що у річному масштабі Волинь також суттєво випереджає інші регіони за темпами зростання цін на нерухомість. Для порівняння у березні 2024 року однокімнатна квартира з вторинки вартувала тут на 31% дешевше. Натомість у Чернівцях за останні 12 місяців вартість однокімнатних квартир зросла в середньому на 29%, а у на Закарпатті – на 28%.

Найдорожче ж покупка однокімнатної квартири із категорії вторинного житла обходиться у Києві. Для цього потрібно мати близько 90,2 тис. дол.