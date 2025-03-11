Українцям знову виплатять майже 1000 гривень на руки: хто і де може подати заявку

В Україні стартувала нова програма “єКнига”, яка надає громадянам одноразову виплату в розмірі 908 гривень. Ці кошти можна використати виключно на придбання книг українською мовою. Ініціатива спрямована на підтримку українського книговидання та популяризацію читання серед молоді, особливо серед тих, хто нещодавно досяг повноліття.

Хто може отримати допомогу?

Право на участь у програмі мають громадяни України, яким виповнилося 18 років у 2024 або 2025 році. У майбутньому програма буде доступна для всіх, хто досягне повноліття. Це важливий крок для залучення молоді до української культури та літератури.

Отримати кошти можна через “Дія”. ось як це зробити.

Оформіть “Дія.Картку” в застосунку Дія.

Кошти будуть зараховані на цю картку.

Використайте гроші протягом трьох місяців у книжкових магазинах, які беруть участь у програмі.

Купуйте книги українською мовою.

Важливо зазначити, що програма “єКнига” не тільки надає фінансову підтримку молоді, але й сприяє розвитку українського книжкового ринку. Участь у програмі беруть як великі мережеві магазини, так і невеликі незалежні книгарні, що дає можливість вибору та підтримки різноманітних видавництв.

“Програма “єКнига” – це чудовий спосіб підтримати українських видавців та заохотити молодь до читання. Книги – це не лише джерело знань, але й спосіб розвитку критичного мислення та формування національної ідентичності”, – зазначають експерти. Також важливо зауважити що на фоні повномаштабного вторгнення рф, підтримка україномовного контенту, є дуже важливою.

Нагадаємо, що з грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року українці могли подати заявку в Дії на отримання 1000 гривень в рамках зимової єПідтримки. Пенсіонери та люди з інвалідністю, які отримують пенсію чи грошову допомогу через Укрпошту, могли отримати ці кошти в відділення Укрпошти та одразу сплатити ними комуналку чи придбати продукти.