Ощадбанк змінить терміни дії всіх карток: що потрібно знати клієнтам банку

Державний Ощадбанк зробив приємний сюрприз для своїх клієнтів: термін дії платіжних карток, у яких він закінчується, продовжено до 30 червня 2025 року. Це означає, що мільйони українців зможуть і надалі користуватися своїми картками без необхідності їх термінової заміни.

Автоматичне продовження: що потрібно знати?

Рішення про продовження терміну дії карток було прийнято у зв’язку з воєнним станом в Україні. Продовження відбувається автоматично для карток, термін дії яких закінчився з лютого 2022 року. Це означає, що вам не потрібно звертатися до відділення банку або робити будь-які інші дії. Ваша картка продовжить працювати, як і раніше.

З продовженими картками ви зможете:

розраховуватися в магазинах та інших торгових точках;

знімати готівку в банкоматах;

здійснювати онлайн-платежі;

користуватися іншими банківськими послугами.

“Термін дії карток Ощадбанку продовжено до 30 червня 2025 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час”, – йдеться у повідомленні. Але якщо є можливість краще не чекати та заздалегідь подбати про отримання нової картки.

Що робити з картками ПриватБанку?”

На відміну від Ощадбанку, ПриватБанк рекомендує своїм клієнтам перевипустити картки, термін дії яких закінчується. Це можна зробити у будь-якому відділенні банку або замовити доставку нової картки по Україні або за кордон. Також можна оформити миттєву Digital-картку в системі “Приват24”.

“З нею ви можете робити оплати в торговельній мережі за допомогою смартфона і навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку”, – розповіли в банку.

Ці зміни надають клієнтам більше зручності та спокою в умовах воєнного стану, дозволяючи їм продовжувати користуватися банківськими послугами без зайвих турбот.