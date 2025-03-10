Ощадбанк змінить терміни дії всіх карток: що потрібно знати клієнтам банку
Державний Ощадбанк зробив приємний сюрприз для своїх клієнтів: термін дії платіжних карток, у яких він закінчується, продовжено до 30 червня 2025 року. Це означає, що мільйони українців зможуть і надалі користуватися своїми картками без необхідності їх термінової заміни.
Автоматичне продовження: що потрібно знати?
Рішення про продовження терміну дії карток було прийнято у зв’язку з воєнним станом в Україні. Продовження відбувається автоматично для карток, термін дії яких закінчився з лютого 2022 року. Це означає, що вам не потрібно звертатися до відділення банку або робити будь-які інші дії. Ваша картка продовжить працювати, як і раніше.
З продовженими картками ви зможете:
- розраховуватися в магазинах та інших торгових точках;
- знімати готівку в банкоматах;
- здійснювати онлайн-платежі;
- користуватися іншими банківськими послугами.
“Термін дії карток Ощадбанку продовжено до 30 червня 2025 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час”, – йдеться у повідомленні. Але якщо є можливість краще не чекати та заздалегідь подбати про отримання нової картки.
Що робити з картками ПриватБанку?”
На відміну від Ощадбанку, ПриватБанк рекомендує своїм клієнтам перевипустити картки, термін дії яких закінчується. Це можна зробити у будь-якому відділенні банку або замовити доставку нової картки по Україні або за кордон. Також можна оформити миттєву Digital-картку в системі “Приват24”.
“З нею ви можете робити оплати в торговельній мережі за допомогою смартфона і навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку”, – розповіли в банку.
Ці зміни надають клієнтам більше зручності та спокою в умовах воєнного стану, дозволяючи їм продовжувати користуватися банківськими послугами без зайвих турбот.
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