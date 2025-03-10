Ощадбанк изменит сроки действия всех карт: что нужно знать клиентам банка
Государственный Ощадбанк сделал приятный сюрприз для своих клиентов: срок действия платежных карт, у которых он заканчивается, продлен до 30 июня 2025 года. Это означает, что миллионы украинцев смогут и в дальнейшем пользоваться своими картами без необходимости их срочной замены.
Автоматическое продление: что нужно знать?
Решение о продлении срока действия карт было принято в связи с военным положением в Украине. Продление происходит автоматически для карт, срок действия которых истек с февраля 2022 года. Это означает, что вам не нужно обращаться в отделение банка или предпринимать какие-либо другие действия. Ваша карта продолжит работать, как и раньше.
С продленными картами вы сможете:
- рассчитываться в магазинах и других торговых точках;
- снимать наличные в банкоматах;
- совершать онлайн-платежи;
- пользоваться другими банковскими услугами.
«Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», – говорится в сообщении. Но если есть возможность лучше не ждать и заранее позаботиться о получении новой карты.
Что делать с карточками ПриватБанка?»
В отличие от Ощадбанка, ПриватБанк рекомендует своим клиентам перевыпустить карты, срок действия которых заканчивается. Это можно сделать в любом отделении банка или заказать доставку новой карты по Украине или за границу. Также можно оформить мгновенную Digital-карту в системе «Приват24».
«С ней вы можете делать оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные из банкоматов ПриватБанка», – рассказали в банке.
Эти изменения предоставляют клиентам больше удобства и спокойствия в условиях военного положения, позволяя им продолжать пользоваться банковскими услугами без лишних забот.
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