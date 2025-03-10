Платить за жилье придется больше: за что украинцам пришлют еще одну платежку

В Киеве с 1 марта вырастет тариф на содержание многоквартирных домов и придомовой территории. Жители многоэтажек, которые обслуживают ЖЭКи, получат платежки с новыми цифрами – почти 13 грн за 1 кв. м. Это решение вызвало возмущение среди киевлян, но в Киевсовете объяснили, что стало причиной таких изменений.

Конкурсы и управляющие: что изменилось?

Депутат Киевсовета Лилия Пашинная сообщила, что решение касается не всех домов. В частности, дома, где есть ОСМД или уже выбраны управляющие, не почувствуют изменений.

«Такое решение было принято в ноябре 2024 года. Оно принималось начальником КГГА. В частности он обязал исполнительный орган провести конкурсы управляющих во всех районах. Такие конкурсы были проведены», – пояснила депутат.

По ее словам, конкурсы были проведены во всех районах, но победу одержали районные управляющие компании, которые ранее предоставляли эти услуги. Это вызвало недоумение у жителей, которые не поняли, почему произошли изменения.

Также стало известно, что до этого, с 2021 года, законодатель обязывал провести конкурсы и выбрать самостоятельно управляющего. Но потом была пауза, а в феврале 2024 года это решение было приостановлено, а в ноябре снова возобновлено.

И теперь жителям нужно выяснить как быть дальше

Проверить, касается ли повышение тарифа вашего дома.

Собраться с жильцами и обсудить возможность смены управляющей компании.

Ознакомиться с перечнем услуг, которые предоставляет управляющая компания.

Заключить договор с управляющим на договорной основе.

«Но сейчас есть возможность сменить управляющую компанию, которая выиграла такой конкурс, которое такое решение примут жители дома. Поэтому те, кого такое решение смущает, должны собраться и принять решение о выборе другого управляющего», – рассказала Лилия Пашинная.

Важно помнить, что жители имеют право выбирать управляющего для своего дома и контролировать качество предоставления услуг.