Супермаркети відмовляються приймати деякі купюри в українців: що робити в такому разі

Українці часто стикаються з неприємною ситуацією, коли касири в супермаркетах відмовляються приймати купюри або монети певних номіналів. Причиною може бути відсутність решти або небажання приймати “дрібні” гроші. Однак, така поведінка є незаконною, і покупці мають право захистити свої права.

Решта – не проблема покупця: куди скаржитися?

Експерти з “Захисту прав споживачів” наголошують, що касири зобов’язані приймати банкноти та монети всіх номіналів. Відмова прийняти гроші через відсутність решти є порушенням їхніх обов’язків. У таких випадках необхідно звертатися до адміністрації супермаркету.

“Проблема “у мене немає решти” не ваша, а касира. Якщо касир продовжує говорити так, звертайтеся до керівництва магазину та повідомляйте, що касир перекладає на вас свої 1 обов’язки”, – розповіли експерти.

Окрім звернення до адміністрації, можна також залишити відгук у книзі скарг та пропозицій, яка повинна бути в кожному магазині. Це допоможе привернути увагу до проблеми та запобігти її повторенню.

Цінники – не для обману: як не потрапити на гачок?

Окрім проблем з готівкою, українці часто стикаються з неправдивими цінниками в магазинах. Важливо пам’ятати, що:

Цінники повинні містити точну та зрозумілу інформацію про товар.

Ціна повинна відповідати вазі або кількості товару.

Оформлення цінників має відбуватися до надходження товару в торговий зал.

Перевірка цінників – обов’язок працівників магазину.

Також слід звертати увагу на акційні пропозиції. Часто магазини використовують хитрі маркетингові прийоми, щоб заплутати покупців.

У разі виявлення порушень, покупці можуть звернутися до Держпродспоживслужби або до суду.

“Не дозволяйте магазинам порушувати ваші права. Будьте уважні та наполегливі, і ви зможете захистити свої гроші та час”, – радять експерти.