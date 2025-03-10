Супермаркеты отказываются принимать деньги у украинцев: что делать в таком случае

Украинцы часто сталкиваются с неприятной ситуацией, когда кассиры в супермаркетах отказываются принимать купюры или монеты определенных номиналов. Причиной может быть отсутствие сдачи или нежелание принимать «мелкие» деньги. Однако, такое поведение является незаконным, и покупатели имеют право защитить свои права.

Остальное – не проблема покупателя: куда жаловаться?

Эксперты из «Защиты прав потребителей» отмечают, что кассиры обязаны принимать банкноты и монеты всех номиналов. Отказ принять деньги из-за отсутствия сдачи является нарушением их обязанностей. В таких случаях необходимо обращаться к администрации супермаркета.

«Проблема «у меня нет сдачи» не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои 1 обязанности», – рассказали эксперты

Кроме обращения к администрации, можно также оставить отзыв в книге жалоб и предложений, которая должна быть в каждом магазине. Это поможет привлечь внимание к проблеме и предотвратить ее повторение.

Ценники – не для обмана: как не попасться на крючок?

Кроме проблем с наличными, украинцы часто сталкиваются с ложными ценниками в магазинах. Важно помнить, что:

Ценники должны содержать точную и понятную информацию о товаре.

Цена должна соответствовать весу или количеству товара.

Оформление ценников должно происходить до поступления товара в торговый зал.

Проверка ценников – обязанность работников магазина.

Также следует обращать внимание на акционные предложения. Часто магазины используют хитрые маркетинговые приемы, чтобы запутать покупателей.

В случае выявления нарушений, покупатели могут обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд.

«Не позволяйте магазинам нарушать ваши права. Будьте внимательны и настойчивы, и вы сможете защитить свои деньги и время», – советуют эксперты