Платити за житло доведеться більше: за що українцям надішлють більшу платіжку

У Києві з 1 березня зросте тариф на утримання багатоквартирних будинків та прибудинкової території. Мешканці багатоповерхівок, які обслуговують ЖЕКи, отримають платіжки з новими цифрами – майже 13 грн за 1 кв. м. Це рішення викликало обурення серед киян, але у Київраді пояснили, що стало причиною таких змін.

Конкурси та управителі: що змінилося?

Депутатка Київради Лілія Пашинна повідомила, що рішення стосується не всіх будинків. Зокрема, будинки, де є ОСББ або вже обрані управителі, не відчують змін.

“Таке рішення було прийнято у листопаді 2024 року. Воно ухвалювалось начальником КМВА. Зокрема він зобов’язав виконавчий орган провести конкурси управителів в усіх районах. Такі конкурси були проведені”, – пояснила депутатка.

За її словами, конкурси були проведені у всіх районах, але перемогу здобули районні керуючі компанії, які раніше надавали ці послуги. Це викликало здивування у мешканців, які не зрозуміли, чому відбулися зміни.

Також стало відомо, що до цього, з 2021 року, законодавець зобов’язував провести конкурси і обрати самостійно управителя. Але потім була пауза, а в лютому 2024 року це рішення було призупинено, а в листопаді знову поновлено.

Тож тепер мешканцям потрібно з’ясувати як бути далі

Перевірити, чи стосується підвищення тарифу вашого будинку.

Зібратися з мешканцями та обговорити можливість зміни керуючої компанії.

Ознайомитися з переліком послуг, які надає керуюча компанія.

Укласти договір з управителем на договірній основі.

“Але наразі є можливість змінити керуючу компанію, яка виграла такий конкурс, яке таке рішення ухвалять мешканці будинку. Тому ті, кого таке рішення бентежить, мають зібратися і ухвалити рішення про вибір іншого управителя”, – розповіла Лілія Пашинна.

Важливо пам’ятати, що мешканці мають право обирати управителя для свого будинку та контролювати якість надання послуг.