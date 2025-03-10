Платити за житло доведеться більше: за що українцям надішлють більшу платіжку
У Києві з 1 березня зросте тариф на утримання багатоквартирних будинків та прибудинкової території. Мешканці багатоповерхівок, які обслуговують ЖЕКи, отримають платіжки з новими цифрами – майже 13 грн за 1 кв. м. Це рішення викликало обурення серед киян, але у Київраді пояснили, що стало причиною таких змін.
Конкурси та управителі: що змінилося?
Депутатка Київради Лілія Пашинна повідомила, що рішення стосується не всіх будинків. Зокрема, будинки, де є ОСББ або вже обрані управителі, не відчують змін.
“Таке рішення було прийнято у листопаді 2024 року. Воно ухвалювалось начальником КМВА. Зокрема він зобов’язав виконавчий орган провести конкурси управителів в усіх районах. Такі конкурси були проведені”, – пояснила депутатка.
За її словами, конкурси були проведені у всіх районах, але перемогу здобули районні керуючі компанії, які раніше надавали ці послуги. Це викликало здивування у мешканців, які не зрозуміли, чому відбулися зміни.
Також стало відомо, що до цього, з 2021 року, законодавець зобов’язував провести конкурси і обрати самостійно управителя. Але потім була пауза, а в лютому 2024 року це рішення було призупинено, а в листопаді знову поновлено.
Тож тепер мешканцям потрібно з’ясувати як бути далі
- Перевірити, чи стосується підвищення тарифу вашого будинку.
- Зібратися з мешканцями та обговорити можливість зміни керуючої компанії.
- Ознайомитися з переліком послуг, які надає керуюча компанія.
- Укласти договір з управителем на договірній основі.
“Але наразі є можливість змінити керуючу компанію, яка виграла такий конкурс, яке таке рішення ухвалять мешканці будинку. Тому ті, кого таке рішення бентежить, мають зібратися і ухвалити рішення про вибір іншого управителя”, – розповіла Лілія Пашинна.
Важливо пам’ятати, що мешканці мають право обирати управителя для свого будинку та контролювати якість надання послуг.
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