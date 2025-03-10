Ви точно цього не знали: експерти пояснили, чи варто відключати Wi-Fi роутер наніч

Мільйони українців щодня користуються Wi-Fi, але мало хто замислюється, чи потрібно вимикати роутер на ніч. Старше покоління звикло економити електроенергію, вимикаючи прилади, але чи стосується це Wi-Fi роутера? Експерти стверджують, що ні.

Чому роутер має працювати цілодобово?

На відміну від інших електроприладів, Wi-Fi роутер краще залишати увімкненим цілодобово. Це пов’язано з тим, що інтернет-провайдери регулярно надсилають важливі оновлення, які встановлюються автоматично, коли роутер увімкнений.

Крім того, постійне вимкнення та вмикання роутера може спричинити проблеми з підключенням. Провайдер може розцінити це як нестабільне з’єднання та обмежити швидкість інтернету. Також, постійне вимкнення роутера може скоротити його термін служби, оскільки при включенні пристрій зазнає стрибків напруги.

Якщо ви все ж таки хочете вимикати роутер на ніч, то робіть це лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що провайдер не надсилає оновлення в цей час. В іншому випадку, ви ризикуєте пропустити важливі оновлення, які можуть покращити роботу вашого роутера.

Чому важливо перезавантажувати роутер

Експерти радять регулярно перезавантажувати роутер, і от чому:

Не вимикайте роутер щоночі.

Раз на місяць перезавантажуйте роутер, вимкнувши його з розетки на хвилину.

Це допоможе усунути помилки та збої, а також очистити кеш роутера.

Переконайтеся, що ваш роутер знаходиться в добре провітрюваному місці, щоб уникнути перегріву.

Регулярно перевіряйте наявність оновлень програмного забезпечення для вашого роутера.

Також, слідкуйте за тим, щоб ваш роутер був захищений паролем, щоб уникнути несанкціонованого доступу до вашої мережі.

“Залишаючи роутер увімкненим, ви забезпечуєте стабільне інтернет-з’єднання, своєчасне оновлення програмного забезпечення та продовжуєте термін служби пристрою”, – зазначають експерти.