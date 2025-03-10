Ви точно цього не знали: експерти пояснили, чи варто відключати Wi-Fi роутер наніч
Мільйони українців щодня користуються Wi-Fi, але мало хто замислюється, чи потрібно вимикати роутер на ніч. Старше покоління звикло економити електроенергію, вимикаючи прилади, але чи стосується це Wi-Fi роутера? Експерти стверджують, що ні.
Чому роутер має працювати цілодобово?
На відміну від інших електроприладів, Wi-Fi роутер краще залишати увімкненим цілодобово. Це пов’язано з тим, що інтернет-провайдери регулярно надсилають важливі оновлення, які встановлюються автоматично, коли роутер увімкнений.
Крім того, постійне вимкнення та вмикання роутера може спричинити проблеми з підключенням. Провайдер може розцінити це як нестабільне з’єднання та обмежити швидкість інтернету. Також, постійне вимкнення роутера може скоротити його термін служби, оскільки при включенні пристрій зазнає стрибків напруги.
Якщо ви все ж таки хочете вимикати роутер на ніч, то робіть це лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що провайдер не надсилає оновлення в цей час. В іншому випадку, ви ризикуєте пропустити важливі оновлення, які можуть покращити роботу вашого роутера.
Чому важливо перезавантажувати роутер
Експерти радять регулярно перезавантажувати роутер, і от чому:
- Не вимикайте роутер щоночі.
- Раз на місяць перезавантажуйте роутер, вимкнувши його з розетки на хвилину.
- Це допоможе усунути помилки та збої, а також очистити кеш роутера.
- Переконайтеся, що ваш роутер знаходиться в добре провітрюваному місці, щоб уникнути перегріву.
- Регулярно перевіряйте наявність оновлень програмного забезпечення для вашого роутера.
- Також, слідкуйте за тим, щоб ваш роутер був захищений паролем, щоб уникнути несанкціонованого доступу до вашої мережі.
“Залишаючи роутер увімкненим, ви забезпечуєте стабільне інтернет-з’єднання, своєчасне оновлення програмного забезпечення та продовжуєте термін служби пристрою”, – зазначають експерти.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter