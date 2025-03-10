Знак з двома автівками у червоній облямівці: що означає та чому його не можна ігнорувати

В Україні на деяких ділянках автошляхів можна зустріти знак, значення якого знають далеко не всі водії. Він має круглу форму із червоною облямівкою та двома силуетами автівок на білому тлі. Дотримуватися його вказівок вкрай важливо, якщо ви не хочете втрапити у халепу.

До чого закликає знак із двома автівками?

Чорні силуети автівок, між якими міститься надпис «70 м», вказують водіям на те, що під час руху потрібно зберігати дистанцію не менше 70 метрів. Це правило стосується транспортних засобів, що рухаються колоною, тобто по одній і тій самій смузі. У правилах дорожнього руху України він розміщений під номером 3.20 «Рух транспортних засобів без дотримання дистанції … м заборонено».

Де можна зустріти такий знак?

Знаки, що забороняють рух на близькій дистанції найчастіше можна побачити поблизу митних постів, контрольна пропускних пунктів, а також постів поліції. Адже саме в цих місцях особливо важливо уникати щільного трафіку.

Крім того знак із вимогою дотримуватися дистанції понад 70 м часто можна побачити на небезпечних ділянках автошляхів. Зокрема їх встановлюють поблизу деяких мостів, на естакадах та шляхопроводах, льодових переправах, а також поблизу тунелів.

Чому цей знак такий важливий?

Дотримання вказаної знаком дистанції насамперед сприяє ефективній роботі поліції, дозволяючи оцінити рівень загрози, пов’язаний із транспортним засобом та його пасажирами. Адже у автівці можуть пересуватися наприклад підозрювані в якомусь злочині чи інші небезпечні особи.

Крім того знак сприяє прорідженню потоку транспорту на проблемних ділянках автошляхів, зокрема тих, що пов’язані з рухом прогоновими будовами. Таким чином можна уникнути їх обвалу через значне накопичення автівок.

Яка зона дії знаку?

Знак, що забороняє рух із дистанцією менше 70 м, має діапазон дії від місця свого розміщення до найближчого перехрестя. Якщо ж знак встановлено в населеному пункті, де відсутні перехрестя, його чинність зберігається аж до кінця населеного пункту. В деяких випадках зона дії знаку визначається додатковою табличкою (7.2.1 «Зона дії»).