НБУ зробив заяву по обміну валют в Україні: власники доларів та євро мають бути в курсі

Банки та обмінники України зобов’язали приймати у громадян всі без винятку іноземні банкноти за умови, що вони є справжніми. Тобто ситуації, коли українцям відмовляли у обміні валюти через її поганий стан чи не той рік випуску відтепер залишаться в минулому. Якщо автентичність грошей підтверджена спеціальним лічильником чи детектором, відмова у їх обміні або прийомі буде вважатися серйозним порушенням закону.

НБУ взяв питання обміну валюти під особистий контроль

У Нацбанку зазначили, що усі іноземні банкноти, які за своїм дизайном та захисними елементами відповідають оригіналам, повинні безперешкодно прийматися українськими банками та обмінними пунктами.

Категорично забороняється встановлювати будь-які обмеження, що стосуються року випуску чи номіналу банкноти. Якщо даний грошовий знак у країні походження вважається законним платіжним засобом, відмова в його прийомі може обернутися для банку чи іншої фінансової установи чималим штрафом.

Чи можуть українцям відмовити в прийомі пошкодженої банкноти?

Регулятор запевнив, що навіть обпалені, заплямовані чи просто зношені банкноти тепер не зможуть «забракувати». В такому випадку у банку чи іншій фінансовій установі власникам валюти повинні запропонувати обмін з комісією або ж процедуру інкасо. Ба більше, всі фінансові установи, що надають такі послуги, зобов’язані встановити у своїх касах відповідні вивіски з інформацію про умови обміну дефектних банкнот. Зобрема том повинен міститися перелік допустимих пошкоджень та тарифи інкасо.

Якщо ж банк, обмінник чи інша фінустанова відмовляється прийняти валюту, справжність якої була підтверджена за допомогою професійного обладнання, може поплатитися за це штрафом, та навіть втратити ліцензію. Адже кожен громадянин, що стикнувся з такою ситуацією, має право подати скаргу до Нацбанку.

Не словом, а ділом

Варто зазначити, що проблема з обміном старих чи пошкоджених доларів вже фігурувала у ЗМІ влітку 2023 року. Тоді ж НБУ вніс певні уточнення до нормативно-правової бази, а згодом, у 2024 році, провів низку перевірок. В ході цих перевірок регулятор оштрафував десятки обмінників та небанківських установ на суму 5,65 млн гривень.

Після вжитих заходів кількість звернень українців щодо відмови в обміні валюти знизилася більш ніж уп’ятеро. І хоч в НБУ і досі час від часу отримують скарги на недотримання банками і обмінниками правил прийому іноземних банкнот, таких скарг за місяць набирується не більше 10 штук.