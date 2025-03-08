Сделайте это до 31 марта: украинцев, у которых есть бойлеры предупредили о нововведениях
Коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) напомнил жителям Киева о необходимости передачи показаний счетчиков воды и тепла. Это нужно сделать с 5 по 31 марта включительно. Даже если у вас дома установлен бойлер и вы не пользуетесь горячей водой, все равно необходимо ежемесячно передавать показатели. Это важно для корректного учета потребления и во избежание недоразумений с коммунальными службами.
В ЦКС отмечают, что передавать показатели нужно ежемесячно, даже если они не изменились. Это касается всех, у кого установлены счетчики воды и тепла. Даже если вы полностью перешли на использование бойлера, счетчики горячей воды все равно нужно показывать. Это позволяет коммунальным службам контролировать состояние счетчиков и предотвращать возможные утечки.
Как передать показания?
Сделать это можно несколькими способами:
- Личный кабинет на сайте ЦКС: Это самый удобный способ, который позволяет передавать показатели онлайн в любое время.
- Личный кабинет на сайте «Киевтеплоэнерго»: Если у вас есть счетчик тепла, вы можете передать его показатели через этот сайт.
- Личный кабинет на сайте «Киевводоканал»: Для передачи показаний счетчиков холодной воды используйте этот сайт.
- Мобильное приложение «Коммуналка»: Загрузите приложение на свой смартфон и передавайте показатели в несколько кликов.
- Телефон Call-центра: (044) 247-40-40, 099-247-40-40-40 (Vodafone), 093-247-40-40-40 (Lifecell), 096-247-40-40-40 (Kyivstar): Позвоните и продиктуйте показатели оператору.
- Бесплатная телефонная линия: 0 800 404 407 (с моб.): Воспользуйтесь бесплатной линией для передачи показателей.
- Чат-бот Viber и Telegram: Передавайте показатели через удобные чат-боты.
- Дополнительные стационарные телефоны и ящики для приема показателей в сервисных центрах: Если вам удобнее, посетите сервисный центр и передайте показатели лично.
Кроме передачи показаний, в ЦКС можно подать документы на поверку, замену или установку счетчика. Это важно для того, чтобы ваши счетчики были зарегистрированы и работали корректно.
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