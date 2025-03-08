Зробіть це до 31 березня: українців, в яких є бойлери, попередили про нововведення

Комунальний концерн “Центр комунального сервісу” (ЦКС) нагадав мешканцям Києва про необхідність передачі показників лічильників води та тепла. Це потрібно зробити з 5 по 31 березня включно. Навіть якщо у вас вдома встановлений бойлер і ви не користуєтеся гарячою водою, все одно необхідно щомісяця передавати показники. Це важливо для коректного обліку споживання та уникнення непорозумінь з комунальними службами.

У ЦКС наголошують, що передавати показники потрібно щомісяця, навіть якщо вони не змінилися. Це стосується всіх, у кого встановлені лічильники води та тепла. Навіть якщо ви повністю перейшли на використання бойлера, лічильники гарячої води все одно потрібно показувати. Це дозволяє комунальним службам контролювати стан лічильників та запобігати можливим витокам.

Як передати показники?

Зробити це можете кількома способами:

Особистий кабінет на сайті ЦКС: Це найзручніший спосіб, який дозволяє передавати показники онлайн у будь-який час.

Особистий кабінет на сайті “Київтеплоенерго”: Якщо у вас є лічильник тепла, ви можете передати його показники через цей сайт.

Особистий кабінет на сайті “Київводоканал”: Для передачі показників лічильників холодної води використовуйте цей сайт.

Мобільний додаток “Комуналка”: Завантажте додаток на свій смартфон та передавайте показники в кілька кліків.

Телефон Call-центру: (044) 247-40-40, 099-247-40-40 (Vodafone), 093-247-40-40 (Lifecell), 096-247-40-40 (Kyivstar): Зателефонуйте та продиктуйте показники оператору.

Безкоштовна телефонна лінія: 0 800 404 407 (з моб.): Скористайтеся безкоштовною лінією для передачі показників.

Чат-бот Viber та Telegram: Передавайте показники через зручні чат-боти.

Додаткові стаціонарні телефони та ящики для прийому показників у сервісних центрах: Якщо вам зручніше, відвідайте сервісний центр та передайте показники особисто.

Крім передачі показників, у ЦКС можна подати документи на повірку, заміну або встановлення лічильника. Це важливо для того, щоб ваші лічильники були зареєстровані та працювали коректно.