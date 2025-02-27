АТБ не лідирує: у якому супермаркеті найдешевше куряче мʼясо

Ціни на продукти в Україні неприємно вражають. Після Нового року цінники ще більше поповзли вгору й тепер багатьом людям доводиться шукати, які супермаркети пропонують певні категорії товарів за нижчими цінами. А вартість, навіть найпопулярніших продуктів, може суттєво відрізнятися залежно від торгівельної мережі. Наприклад, куряче м’ясо коштує по-різному у трьох найбільших супермаркетах країни: АТБ, Сільпо та Варус. Давайте подивимось, де робити такі покупки найвигідніше.

Де курятина найдешевша?

Куряче м’ясо — дуже популярний продукт. Його купують дітям, до супів, до різних гарнірів. Курятина підходить тим, хто на дієті. Це велике джерело білка, а ще трохи дешевша альтернатива яловичині та свинині. Словом, курятину купують дуже часто, а відтак багатьом цікаво, скільки цей продукт коштує в найпопулярніших супермаркетах. Зробимо невеличке порівняння.

АТБ

Всі звикли, що в АТБ більшість товарів коштують дешевше. Тут справді можна знайти вигідні ціни, й на курку в тому числі, але лише в період акцій. У звичайні дні куряче філе коштує майже 208 гривень за кіло. Філе курчати бройлера коштує майже 238 гривень. Можливо це зумовлено тим, що в АТБ представлений не великий асортимент виробників. Серед них переважає «Наша ряба», яке не є найдешевшою в Україні.

Сільпо

В Сільпо курятина доступна у кількох різних цінових категоріях. Тут вже на вибір споживача доступно більше виробників, а також є продукція на вагу. Станом на кінець лютого філе курчати на вагу можна купити за 169-244 гривні за кілограм. Охолоджене філе — 220 гривень за кіло і філе бедра — 230 гривень за кіло.

Варус

У Варусі зараз діють найкращі цінові пропозиції на курку. Тут присутні різні виробники та доволі гарні знижки. Наприклад, кілограм курячого філе «Наша ряба», такого ж як в АТБ, можна купити зі знижкою за 169,90 грн/кг. Філе стегна охолоджене коштує 179,90 гривень за кіло. І філе домашньої курки коштує 199,90 гривень за кілограм.