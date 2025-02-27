Цифровая ловушка на каждом шагу”: как распознать и избежать мошенничества с QR-кодами?

Будьте бдительны! Мошенники придумали новую схему обмана, которая может стоить вам денег. Они размещают фальшивые QR-коды в общественных местах, чтобы получить доступ к вашим банковским данным. Это означает, что обычный поход в магазин или прогулка по парку может обернуться потерей средств.

Как работает схема и где скрывается опасность?

Злоумышленники подменяют QR-коды на общедоступных информационных табличках, рекламных щитах, афишах или просто размещают их в местах, где люди часто используют смартфоны: на парковках, в общественном транспорте, на входах в публичные мероприятия, в кафе и ресторанах.

Сканируя такие коды, вы попадаете на поддельные сайты, которые имитируют реальные онлайн-сервисы: сайты банков, платежных систем, интернет-магазинов или даже государственные порталы. Таким образом, мошенники получают доступ к вашим банковским данным, логинам, паролям и другой конфиденциальной информации, что позволяет им похитить средства с вашего счета.

Как минимизировать риски и не попасть на крючок мошенников?

Отличить настоящий QR-код от фальшивого на глаз практически невозможно, поэтому стоит придерживаться нескольких простых, но действенных правил:

Сканируйте только коды из надежных источников: не сканируйте коды, размещенные на подозрительных наклейках, в неизвестных местах, на рекламных листовках, которые вам предлагают незнакомцы.

Проверьте наклейку перед сканированием: обратите внимание на любые дефекты, такие как дополнительные слои, неровные края, следы клея, другой шрифт или ошибки в тексте.

Используйте функцию предварительного просмотра ссылки: перед тем, как перейти на сайт, просмотрите ссылку, которая отображается на экране вашего смартфона. Убедитесь, что она ведет на официальный сайт компании или организации.

Обратите внимание на ссылку на сайт: убедитесь, что ссылка начинается с «https://» (это означает, что соединение с сайтом безопасное) и ведет на официальный сайт компании. Обратите внимание на доменное имя сайта, оно должно соответствовать названию компании.

Не вводите банковские данные без надобности: не вводите данные своей банковской карты, логины, пароли и другую конфиденциальную информацию на сайтах, которым вы не доверяете.

Используйте антивирусное программное обеспечение: установите на свой смартфон антивирусное программное обеспечение, которое может обнаруживать и блокировать вредоносные сайты.

Регулярно обновляйте программное обеспечение: устанавливайте последние обновления для операционной системы и браузера вашего смартфона, чтобы защитить его от известных уязвимостей.

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, используя современные технологии. Не доверяйте подозрительным QR-кодам и не вводите свои банковские данные на неизвестных сайтах. Поделитесь этой информацией с друзьями и семьей, чтобы они также были в безопасности.