Цифрова пастка на кожному кроці”: як розпізнати та уникнути шахрайства з QR-кодами?

Будьте пильні! Шахраї вигадали нову схему обману, яка може коштувати вам грошей. Вони розміщують фальшиві QR-коди в громадських місцях, щоб отримати доступ до ваших банківських даних. Це означає, що звичайний похід у магазин чи прогулянка парком може обернутися втратою коштів.

Як працює схема та де ховається небезпека?

Зловмисники підмінюють QR-коди на загальнодоступних інформаційних табличках, рекламних щитах, афішах або просто розміщують їх у місцях, де люди часто використовують смартфони: на паркінгах, у громадському транспорті, на входах до публічних заходів, у кафе та ресторанах.

Скануючи такі коди, ви потрапляєте на підроблені сайти, які імітують реальні онлайн-сервіси: сайти банків, платіжних систем, інтернет-магазинів або навіть державні портали. Таким чином, шахраї отримують доступ до ваших банківських даних, логінів, паролів та іншої конфіденційної інформації, що дозволяє їм викрасти кошти з вашого рахунку.

Як мінімізувати ризики та не потрапити на гачок шахраїв?

Відрізнити справжній QR-код від фальшивого на око практично неможливо, тому варто дотримуватися кількох простих, але дієвих правил:

Скануйте лише коди з надійних джерел: не скануйте коди, розміщені на підозрілих наклейках, у невідомих місцях, на рекламних листівках, які вам пропонують незнайомці.

Перевірте наклейку перед скануванням: зверніть увагу на будь-які дефекти, такі як додаткові шари, нерівні краї, сліди клею, інший шрифт або помилки в тексті.

Використовуйте функцію попереднього перегляду посилання: перед тим, як перейти на сайт, перегляньте посилання, яке відображається на екрані вашого смартфона. Переконайтеся, що воно веде на офіційний сайт компанії або організації.

Зверніть увагу на посилання на сайт: переконайтеся, що посилання починається з “https://” (це означає, що з’єднання з сайтом безпечне) і веде на офіційний сайт компанії. Зверніть увагу на доменне ім’я сайту, воно має відповідати назві компанії.

Не вводьте банківські дані без потреби: не вводьте дані своєї банківської картки, логіни, паролі та іншу конфіденційну інформацію на сайтах, яким ви не довіряєте.

Використовуйте антивірусне програмне забезпечення: встановіть на свій смартфон антивірусне програмне забезпечення, яке може виявляти та блокувати шкідливі сайти.

Регулярно оновлюйте програмне забезпечення: встановлюйте останні оновлення для операційної системи та браузера вашого смартфона, щоб захистити його від відомих вразливостей.

Шахраї постійно вигадують нові способи обману, використовуючи сучасні технології. Не довіряйте підозрілим QR-кодам і не вводьте свої банківські дані на невідомих сайтах. Поділіться цією інформацією з друзями та родиною, щоб вони також були в безпеці.