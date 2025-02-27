Популярный банк Украины меняет правила: сколько придется платить за услуги с 1 апреля

23С 1 апреля 2025 года «Ощадбанк», один из крупнейших банков Украины, вводит новые тарифы на обслуживание карточных счетов. Разберемся, за что придется платить больше, какие услуги станут дороже и как это повлияет на ваш кошелек.

Новые правила для бизнеса: касается корпоративных клиентов

Для владельцев корпоративных карт «Ощадбанк» устанавливает следующие тарифы:

Информирование об остатке средств через NFC-модуль банкомата или контакт-центр – 5 гривен.

Предоставление справки об оборотах по счету – 150 гривен.

Изменение PIN-кода через банкоматы, POS-терминалы или контакт-центр – 15 гривен.

Розыск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты Маѕтегсагԁ/Visa, которая оспаривается клиентом и требует обращения «Ощадбанка» в МПС – 900 гривен.

Безналичные переводы средств на другие карты «Ощадбанка» по реквизитам карты в банкоматах и терминалах – 0,5% от суммы + 3 гривны.

Безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам – 1,0% от суммы, но не менее 10 гривен и не более 1000 гривен.

Частных клиентов тоже ждут нововведения

Для других видов карт:

Информирование об остатке средств на счете в банкомате с использованием NFC-модуля – 5 гривен.

Выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта выпущена/перевыпущена по какой-то причине и еще не доставлена в учреждение «Ощадбанка», тарифицироваться не будет.

Также стоимость за выпуск и перевыпуск карт будет удобнее отображаться во всех карточных тарифах, а в тарифном пакете «Мой счет» стартовал выпуск нового типа карт MC Debit World.

Коротко о главном

Тарифы меняются с 1 апреля 2025 года.

Изменения касаются как корпоративных, так и частных клиентов.

Ознакомьтесь с новыми тарифами, чтобы избежать неожиданных расходов.

Особое внимание обратите на комиссии при переводах средств.

Если у вас возникли вопросы по новым тарифам, обратитесь в отделение «Ощадбанка» или позвоните на горячую линию.