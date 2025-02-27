Популярний банк України змінює правила: скільки доведеться платити за послуги з 1 квітня

З 1 квітня 2025 року “Ощадбанк”, один з найбільших банків України, запроваджує нові тарифи на обслуговування карткових рахунків. Розберемося, за що доведеться платити більше, які послуги стануть дорожчими та як це вплине на ваш гаманець.

Нові правила для бізнесу: стосується корпоративних клієнтів

Для власників корпоративних карток “Ощадбанк” встановлює такі тарифи:

Інформування про залишок коштів через NFC-модуль банкомату або контакт-центр – 5 гривень.

Надання довідки про обороти за рахунком – 150 гривень.

Зміна PIN-коду через банкомати, POS-термінали або контакт-центр – 15 гривень.

Розшук (запит), підтвердження переказу за кожною операцією з використанням платіжної картки Masterсard/Visa, яка оскаржується клієнтом та вимагає звернення “Ощадбанку” до МПС – 900 гривень.

Безготівкові перекази коштів на інші картки “Ощадбанку” за реквізитами картки у банкоматах та терміналах – 0,5% від суми + 3 гривні.

Безготівкові перекази коштів у терміналах з карткою за довільними реквізитами – 1,0% від суми, але не менше ніж 10 гривень та не більше 1000 гривень.

Приватних клієнтів теж чекають нововведення

Для інших видів карток:

Інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі з використанням NFC-модуля – 5 гривень.

Видача готівки через POS-термінал без використання картки, якщо картку випущено/перевипущено з якоїсь причини і ще не доставлено до установи “Ощадбанку”, тарифікуватися не буде.

Також вартість за випуск та перевипуск карток буде зручніше відображатися у всіх карткових тарифах, а в тарифному пакеті «Мій рахунок» стартував випуск нового типу карток MC Debit World.

Коротко про головне

Тарифи змінюються з 1 квітня 2025 року.

Зміни стосуються як корпоративних, так і приватних клієнтів.

Ознайомтеся з новими тарифами, щоб уникнути несподіваних витрат.

Особливу увагу зверніть на комісії при переводах коштів.

Якщо у вас виникли питання щодо нових тарифів, зверніться до відділення “Ощадбанку” або зателефонуйте на гарячу лінію.