Доллары или евро: эксперты рассказали, во что не стоит инвестировать в 2025 году

Большинство украинцев привыкли держать сбережения в иностранной валюте. И по статистике большинство предпочитают именно доллары, если сравнивать с евро. Почему многим так привычнее и удобнее. Эксперты говорят, что в 2025 году эта привычка принесет пользу многим. Именно долларам следует отдавать предпочтение, ведь с большой вероятностью доллар будет укрепляться. И не только по отношению к гривне, но и по отношению к европейской валюте тоже.

Речь о краткосрочных перспективах

Экономисты отмечают, что прогнозировать сейчас что-то на долгосрочную перспективу не только неправильно, но и невозможно. Мол, рынок очень динамичен и все часто меняется.

“Прагматические выводы – краткосрочно в паре доллар-евро, как валюта сбережений выигрывает доллар. А среднесрочного планирования сейчас вообще нет, потому что все время будет меняться картина, это отдаленное будущее даже не стоит пытаться угадывать, только следить за текущей динамикой и формировать краткосрочные прогнозы”, – отметил экономист Алексей Герой.

Геращенко пояснил, что это обусловлено рядом готовящихся в США в этом году изменений. Например, Соединенные Штаты Америки должны производить больше товаров и меньше импортировать из других стран. Развивать свою добычу электроэнергии, усиленно защищать внутренний рынок тарифами и пошлинами, сокращать дефицит внешней торговли и многое другое.

Все это приведет к существенному укреплению доллара как минимум потому, что американцы будут больше покупать собственные товары и спрос на иностранную валюту уменьшится.

“В краткосрочном периоде доллар будет укрепляться по отношению к евро. Евро в сентябре стоил 1,1 доллара, сейчас 1,05. Думаю, что будет в этом году и паритет 1:1. Возможно, краткосрочно доллар будет стоить больше евро уже в этом году”, – резюмировал Геращенко.