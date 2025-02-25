Samsung Galaxy M16 та Galaxy M06 показали на рендерах

Samsung розкрила дизайн потенційних хітів – Galaxy M16 і Galaxy M06. Смартфони отримають оновлений блок камер і підтримку мереж 5G.

Компанія Samsung готується до випуску двох нових бюджетних смартфонів – Galaxy M16 5G і Galaxy M06 5G. У мережі вже з’явилися тизери пристроїв, що підтверджують ключові елементи дизайну.

Судячи із зображення, Galaxy M16 5G отримав потрійну камеру на задній панелі, оформлену у вигляді витягнутого модуля з окремим світлодіодним спалахом. Попередник Galaxy M15 5G оснащувався основним датчиком на 50 Мп, надширококутною камерою на 5 Мп і макрооб’єктивом на 2 Мп. Ймовірно, тут буде схожа конфігурація. Galaxy M06 5G, ймовірно, отримає дві камери, як і в Galaxy M05.

За даними інсайдерів, обидва смартфони можуть працювати на чипі Dimensity 6300, що стане значним поліпшенням порівняно з попередніми моделями. Найімовірніше, офіційний анонс обох моделей відбудеться вже в березні.