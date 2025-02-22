Нова шахрайська схема у Viber: як не втратити свій акаунт та гроші

Шахраї, видаючи себе за представників відомих компаній, розсилають SMS-повідомлення з кодом, який нібито потрібен для перевірки реєстрації або підтвердження облікового запису. Проте, активувавши цей код, користувач ризикує втратити свій акаунт у Viber.

Як працює шахрайська схема?

Зловмисники представляються працівниками відомих сервісів або компаній та просять користувача ввести SMS-код під виглядом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису або активації нового мобільного тарифного плану. Насправді ж цей код активує обліковий запис у Viber на новому пристрої, і шахрай отримує повний контроль над акаунтом користувача.

Як захистити себе від шахраїв?

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки застерігає: ні в якому разі не передавайте нікому коди активації, навіть якщо вам здається, що це представник відомої компанії.

Ось кілька простих правил, які допоможуть вам захистити свій акаунт у Viber:

Ніколи не діліться кодами активації: пам’ятайте, що справжні представники компаній ніколи не будуть просити у вас коди активації.

Блокуйте підозрілі повідомлення: не соромтеся блокувати номери, з яких вам надходять підозрілі повідомлення.

Обмежте контакти від невідомих користувачів: встановіть налаштування конфіденційності таким чином, щоб отримувати повідомлення лише від людей, яких ви знаєте.

Використовуйте надійний пароль: створіть складний пароль для свого облікового запису та регулярно його змінюйте.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію: це забезпечить додатковий рівень захисту вашого акаунта, адже для входу потрібно буде не тільки пароль, але й код підтвердження, який надходить на ваш телефон.

Будьте пильними та не дайте себе ошукати!

Шахраї постійно вигадують нові способи обману, тому важливо бути пильними та не довіряти підозрілим повідомленням. Пам’ятайте, що ваша безпека та конфіденційність – це ваша відповідальність. Не ставайте жертвою шахраїв, будьте уважними та обережними!