Новая мошенническая схема в Viber: как не потерять свой аккаунт и деньги
Мошенники, выдавая себя за представителей известных компаний, рассылают SMS-сообщения с кодом, который якобы нужен для проверки регистрации или подтверждения учетной записи. Однако, активировав этот код, пользователь рискует потерять свой аккаунт в Viber.
Как работает мошенническая схема?
Злоумышленники представляются сотрудниками известных сервисов или компаний и просят пользователя ввести SMS-код под видом проверки регистрации, подтверждения учетной записи или активации нового мобильного тарифного плана. На самом же деле этот код активирует учетную запись в Viber на новом устройстве, и мошенник получает полный контроль над аккаунтом пользователя.
Как защитить себя от мошенников?
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предостерегает: ни в коем случае не передавайте никому коды активации, даже если вам кажется, что это представитель известной компании.
Вот несколько простых правил, которые помогут вам защитить свой аккаунт в Viber:
- Никогда не делитесь кодами активации: помните, что настоящие представители компаний никогда не будут просить у вас коды активации.
- Блокируйте подозрительные сообщения: не стесняйтесь блокировать номера, с которых вам приходят подозрительные сообщения.
- Ограничьте контакты от неизвестных пользователей: установите настройки конфиденциальности таким образом, чтобы получать сообщения только от людей, которых вы знаете.
- Используйте надежный пароль: создайте сложный пароль для своей учетной записи и регулярно его меняйте.
- Включите двухфакторную аутентификацию: это обеспечит дополнительный уровень защиты вашего аккаунта, ведь для входа нужно будет не только пароль, но и код подтверждения, который поступает на ваш телефон.
Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!
Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому важно быть бдительными и не доверять подозрительным сообщениям. Помните, что ваша безопасность и конфиденциальность – это ваша ответственность. Не становитесь жертвой мошенников, будьте внимательными и осторожными!
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