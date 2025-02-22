Новая мошенническая схема в Viber: как не потерять свой аккаунт и деньги

Мошенники, выдавая себя за представителей известных компаний, рассылают SMS-сообщения с кодом, который якобы нужен для проверки регистрации или подтверждения учетной записи. Однако, активировав этот код, пользователь рискует потерять свой аккаунт в Viber.

Как работает мошенническая схема?

Злоумышленники представляются сотрудниками известных сервисов или компаний и просят пользователя ввести SMS-код под видом проверки регистрации, подтверждения учетной записи или активации нового мобильного тарифного плана. На самом же деле этот код активирует учетную запись в Viber на новом устройстве, и мошенник получает полный контроль над аккаунтом пользователя.

Как защитить себя от мошенников?

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предостерегает: ни в коем случае не передавайте никому коды активации, даже если вам кажется, что это представитель известной компании.

Вот несколько простых правил, которые помогут вам защитить свой аккаунт в Viber:

Никогда не делитесь кодами активации: помните, что настоящие представители компаний никогда не будут просить у вас коды активации.

Блокируйте подозрительные сообщения: не стесняйтесь блокировать номера, с которых вам приходят подозрительные сообщения.

Ограничьте контакты от неизвестных пользователей: установите настройки конфиденциальности таким образом, чтобы получать сообщения только от людей, которых вы знаете.

Используйте надежный пароль: создайте сложный пароль для своей учетной записи и регулярно его меняйте.

Включите двухфакторную аутентификацию: это обеспечит дополнительный уровень защиты вашего аккаунта, ведь для входа нужно будет не только пароль, но и код подтверждения, который поступает на ваш телефон.

Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому важно быть бдительными и не доверять подозрительным сообщениям. Помните, что ваша безопасность и конфиденциальность – это ваша ответственность. Не становитесь жертвой мошенников, будьте внимательными и осторожными!