В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и вопрос ее эффективности стоит достаточно остро. Сотрудник одного из ТЦК, Александр Бондарчук, в интервью Hromadske предложил интересное решение, которое, по его мнению, могло бы значительно облегчить работу территориальных центров комплектования и ускорить процесс мобилизации.

Блокировка зарплатных карточек – радикальное решение?

Бондарчук считает, что блокирование зарплатных карточек для мужчин, которые уклоняются от мобилизации, могло бы заставить их самостоятельно обращаться в ТЦК. Он отмечает, что мобилизация является обязательной для всех мужчин, и работники ТЦК не должны «ловить» их на улицах.

«Необходимо блокировать зарплатные карты, чтобы те, кто уклоняется, сами обращались в ТЦК. Это значительно облегчило бы работу ТЦК», – заявил Бондарчук.

«Более жесткие меры» – необходимость или нарушение прав?

Сотрудник ТЦК объясняет, что у них нет желания насильно мобилизовать людей. Однако, по его мнению, более жесткие меры от государства могли бы ускорить пополнение рядов Вооруженных Сил Украины.

Законность и возможные последствия

Стоит отметить, что государство уже имеет право блокировать банковские счета украинцев за неуплату штрафа или большую задолженность. То есть длительное игнорирование штрафа от ТЦК может привести к блокировке карточек. Однако, даже в этом случае, по решению суда, банк может разрешить использовать зарплатную карту, но с ограничением суммы – чуть меньше двух минимальных зарплат (примерно 14 тысяч грн).

Мнения экспертов и общественности

Предложение о блокировке зарплатных карт вызвало неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, это может быть эффективным способом борьбы с уклонистами. С другой стороны, это может привести к нарушению прав граждан и создать дополнительные социальные проблемы.

Напомним, что многие эксперты убеждены, что мир с Россией будет достигнут в ближайшие месяцы. Поэтому есть все шансы на отмену мобилизации.