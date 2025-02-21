Прибіжать самі: в ТЦК розповіли про новий спосіб мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація, і питання її ефективності стоїть досить гостро. Співробітник одного з ТЦК, Олександр Бондарчук, в інтерв’ю Hromadske запропонував цікаве рішення, яке, на його думку, могло б значно полегшити роботу територіальних центрів комплектування та пришвидшити процес мобілізації.

Блокування зарплатних карток – радикальне рішення?

Бондарчук вважає, що блокування зарплатних карток для чоловіків, які ухиляються від мобілізації, могло б змусити їх самостійно звертатися до ТЦК. Він наголошує, що мобілізація є обов’язковою для всіх чоловіків, і працівники ТЦК не повинні “ловити” їх на вулицях.

“Необхідно блокувати зарплатні картки, щоб ті, хто ухиляється, самі зверталися до ТЦК. Це значно полегшило б роботу ТЦК”, – заявив Бондарчук.

“Жорсткіші міри” – необхідність чи порушення прав?

Співробітник ТЦК пояснює, що у них немає бажання насильно мобілізовувати людей. Проте, на його думку, жорсткіші міри від держави могли б пришвидшити поповнення лав Збройних Сил України.

Законність та можливі наслідки

Варто зазначити, що держава вже має право блокувати банківські рахунки українців за несплату штрафу або велику заборгованість. Тобто тривале ігнорування штрафу від ТЦК може призвести до блокування карток. Проте, навіть у цьому випадку, за рішенням суду, банк може дозволити використовувати зарплатну картку, але з обмеженням суми – трохи менше двох мінімальних зарплат (приблизно 14 тисяч грн).

Думки експертів та громадськості

Пропозиція щодо блокування зарплатних карток викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. З одного боку, це може бути ефективним способом боротьби з ухилянтами. З іншого боку, це може призвести до порушення прав громадян та створити додаткові соціальні проблеми.

Нагадаємо, що чимало експертів переконані, що мир з росією буде досягнуто найближчими місяцями. Тож є всі шанси на скасування мобілізації.