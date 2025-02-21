Сэкономите 30%: в правительстве анонсировали важное нововведение для всех украинцев

22С 1 марта 2025 года цены на 100 самых популярных лекарств украинского производства снизятся на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Какие лекарства подешевеют?

В список вошли 20 самых распространенных лекарственных средств, которые чаще всего покупают украинцы. Среди них:

Лекарства от кашля и простуды

Антигистаминные препараты

Противовоспалительные и противоревматические средства

Витамины и микроэлементы

Лекарства от давления

Противоязвенные средства

Успокаивающие препараты

Глазные капли

Назальные спреи

С полным перечнем лекарств, цены на которые будут снижены, можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Почему это происходит?

Снижение цен на лекарства стало возможным благодаря договоренности с украинскими фармацевтическими производителями. Это стало результатом решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 года «О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев».

Что это означает для нас?

Снижение цен на лекарства – это, безусловно, хорошая новость для всех украинцев. Ведь лечение часто является достаточно дорогим, и каждая скидка является важной. Особенно это актуально для пожилых людей и хронически больных, которые вынуждены регулярно покупать лекарства.

Какие еще изменения ждут фармацевтический рынок?

Решение СНБО предусматривает также введение ряда регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке. Это означает, что в ближайшее время мы можем ожидать и других позитивных изменений, направленных на то, чтобы лекарства стали более доступными для украинцев.

В то же время эксперты опасаются, что подобная инициатива может обернуться дефицитом определенных препаратов. Из-за ограничений в наценке некоторые препараты могут исчезнуть из продажи. В таком случае останется лишь одно решение – покупка более дорогих импортных аналогов.

Пока остается только ждать. Уже через неделю цены будут снижены, но станет ли заметно лучше сможем оценить позже.