Сэкономите 30%: в правительстве анонсировали важное нововведение для всех украинцев
22С 1 марта 2025 года цены на 100 самых популярных лекарств украинского производства снизятся на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Какие лекарства подешевеют?
В список вошли 20 самых распространенных лекарственных средств, которые чаще всего покупают украинцы. Среди них:
- Лекарства от кашля и простуды
- Антигистаминные препараты
- Противовоспалительные и противоревматические средства
- Витамины и микроэлементы
- Лекарства от давления
- Противоязвенные средства
- Успокаивающие препараты
- Глазные капли
- Назальные спреи
С полным перечнем лекарств, цены на которые будут снижены, можно ознакомиться на сайте Минздрава.
Почему это происходит?
Снижение цен на лекарства стало возможным благодаря договоренности с украинскими фармацевтическими производителями. Это стало результатом решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 года «О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев».
Что это означает для нас?
Снижение цен на лекарства – это, безусловно, хорошая новость для всех украинцев. Ведь лечение часто является достаточно дорогим, и каждая скидка является важной. Особенно это актуально для пожилых людей и хронически больных, которые вынуждены регулярно покупать лекарства.
Какие еще изменения ждут фармацевтический рынок?
Решение СНБО предусматривает также введение ряда регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке. Это означает, что в ближайшее время мы можем ожидать и других позитивных изменений, направленных на то, чтобы лекарства стали более доступными для украинцев.
В то же время эксперты опасаются, что подобная инициатива может обернуться дефицитом определенных препаратов. Из-за ограничений в наценке некоторые препараты могут исчезнуть из продажи. В таком случае останется лишь одно решение – покупка более дорогих импортных аналогов.
Пока остается только ждать. Уже через неделю цены будут снижены, но станет ли заметно лучше сможем оценить позже.
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