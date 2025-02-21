Нове вікно надсилання показників: оприлюднено лютневі дати подання значень лічильника

Цьогоріч лютий має лише 28 днів й це означає, що новий місяць наступить значно раніше, а й з ним й деякі важливі завдання, які потрібно виконувати українцям. Наприклад, подати вчасно показники лічильників. Зазвичай споживачі роблять це протягом двох останніх днів поточного місяця і протягом трьох днів наступного місяця. Цього разу це з 27 лютого до 3 березня.

Чому важливо вчасно подавати показники лічильників?

Постачальники послуг наголошують на важливості вчасного подання показників лічильника. Якщо споживач проігнорує це або подасть показники пізніше заявлених дат, то йому нарахують зовсім не коректні суми в платіжках. На практиці ці суми завжди більші ніж ті, що могли б бути, якби брались до уваги показники лічильника.

Подати показники можна кількома способами:

Зателефонувати до компанії постачальника послуг та продиктувати оператору дані. Надіслати смс на номер телефону вказаний на сайті постачальника й прописати у повідомленні потрібну комбінацію цифр і показники. Подати показники через месенджері, чат-боти компаній.

Всі ці способи детально описані на сайті кожної компанії. Також часто додаються відеоінструкції.

Від деяких українців більше не прийматимуть показники лічильників

Також стало відомо, що від деяких домогосподарств більше не прийматимуть показники. Все через те, що ці споживачі не вчасно провели повірку лічильника й дані, які він показує можуть бути некоректними. Повірку потрібно проводити раз у чотири роки власним коштом. Цим займаються спеціальні компанії, або ж безпосередньо працівники компанії, яка постачає вам послуги. Якщо ви протермінували повірку варто зробити її якомога швидше інакше постачальник послуг нараховуватиме вам тариф орієнтуючись на середнє значення минулих платіжок. Цифри можуть бути зовсім не коректними та сильно завищеними.