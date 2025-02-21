Новое окно отправки показателей: обнародованы февральские даты подачи значений счетчика

32В этом году февраль имеет всего 28 дней и это означает, что новый месяц наступит гораздо раньше, а с ним и некоторые важные задачи, которые нужно выполнять украинцам. К примеру, подать в срок показатели счетчиков. Обычно потребители делают это в течение двух последних дней в текущем месяце и в течение трех дней в следующем месяце. В этот раз это с 27 февраля по 3 марта.

Почему важно своевременно представлять показатели счетчиков?

Поставщики услуг отмечают важность своевременного представления показателей счетчика. Если потребитель проигнорирует это или передаст показатели позже заявленных дат, то ему начислят отнюдь не корректные суммы в платежках. На практике эти суммы всегда больше, чем те, что могли бы быть, если бы принимались во внимание показатели счетчика.

Передать показатели можно несколькими способами:

Звоните в поставщика услуг и продиктуйте оператору данные. Отправьте смс на номер телефона указанный на сайте поставщика и пропишите в сообщении требуемую комбинацию и показатели. Предоставить показатели можно и через мессенджеры, чат-боты компаний.

Все эти методы подробно описаны на веб-сайте каждой компании. Также часто добавляются видеоинструкции.

От некоторых украинцев больше не будут принимать показатели счетчиков

Также стало известно, что от некоторых домохозяйств больше не будут принимать показатели. Все потому, что эти потребители не вовремя провели поверку счетчика и данные, которые он показывает, могут быть некорректными. Поверку нужно проводить раз в четыре года за свой счет. Этим занимаются специальные компании или непосредственно работники компании, которая поставляет вам услуги. Если вы просрочили поверку, стоит сделать ее как можно скорее иначе поставщик услуг будет начислять вам тариф ориентируясь на среднее значение прошлых платежек. Цифры могут быть отнюдь не корректными и сильно завышенными.