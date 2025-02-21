Назван месяц завершения войны: прогноз от известного астролога

Не только политические и военные эксперты прогнозируют ситуацию на фронте и говорят, когда может закончиться война. Различные представители таких наук, как нумерология, астрология и другие схожие, тоже время от времени делятся своими прогнозами. Некоторые из них уже успел обрести популярность среди украинцев, ведь неоднократно предусматривали различные важные события, или серьезные массированные атаки, которые приводили ко многим жертвам. Одним из таких есть и астролог Дмитрий Уранус. Он пересмотрел карту полномасштабного вторжения, карту Украины и поделился своим мнением о том, когда закончится война.

Уранус видит два варианта развития событий

Астролог отметил, что, к сожалению, есть два сценария развития событий и один из них не совсем оптимистичен. Если рассматривать более оптимистический сценарий, то звезды указывают, что важный период для Украины начнется в апреле. В настоящее время могут состояться переговоры, которые дадут хорошие результаты. О мире говорить рано, но, по крайней мере, активные боевые действия могут завершиться.

«Весной откроется реальная возможность проведения эффективных переговоров о прекращении огня, перемирия или о замораживании конфликта. Эти процессы будут растянуты во времени на несколько месяцев», – заявляет Уранус.

Что касается его более пессимистичного прогноза, то в нем говорится, что война будет продолжаться еще до конца лета. И не факт, что в августе все завершится.

“Самая поздняя дата окончания этой стадии войны – июль-август 2025 года. Но точно ко дню Независимости Украины”, — отмечает эксперт.

Однако этот прогноз не точен. Уранус отмечает, что если в апреле мирного сценария не состоится, то вероятность, что война закончится в этом году, будет очень низкой. В то же время он добавил, что если боевые действия будут продолжаться и в сентябре — это будет очень плохим знаком и будет иметь плачевные последствия для Украины.