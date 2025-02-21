Названо місяць завершення війни: прогноз від відомого астролога

Не лише політичні та військові експерти прогнозують ситуацію на фронті та говорять про те, коли може закінчитися війна. Різноманітні представники таких наук, як нумерологія, астрологія та інші схожі теж час від часу діляться своїми прогнозами. Дехто з них вже встиг здобути популярність серед українців, адже неодноразово передбачав різноманітні важливі події, або серйозні масовані атаки, які призводили до багатьох жертв. Одним з таких є й астролог Дмитро Уранус. Він переглянув карту повномасштабного вторгнення, карту України й поділився власною думкою щодо того, коли закінчиться війна.

Уранус бачить два розвитки подій

Астролог зазначив, що на жаль є два сценарії розвитку подій й один з них не зовсім оптимістичний. Якщо розглядати більш оптимістичний сценарій, то зірки вказують на те, що важливий період для України розпочнеться у квітні. В цей час можуть відбутися переговори, які дадуть хороші результати. Про мир говорити рано, але принаймні активні бойові дії можуть завершитись.

«Навесні відкриється реальна можливість проведення ефективних переговорів про припинення вогню, перемир’я або про заморожування конфлікту. Ці процеси будуть розтягнуті в часі на кілька місяців», – заявляє Уранус.

Щодо його більш песимістичного прогнозу, то в ньому йдеться про те, що війна триватиме ще до кінця літа. І не факт, що в серпні все завершиться.

“Найпізніша дата закінчення цієї стадії війни — липень-серпень 2025 року. Але точно до дня Незалежності України“, – зазначає експерт.

Проте цей прогноз не є точним. Уранус зазначає, що якщо у квітні мирного сценарію не відбудеться, то ймовірність, що війна закінчиться цього року буде дуже низькою. Водночас він додав, що якщо бойові дії продовжуватимуться й у вересні — це буде дуже поганим знаком й матиме плачевні наслідки для України.