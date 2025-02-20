Пенсионерам назвали три причины автоматического прекращения пенсионных выплат в 2025 году
Некоторым украинским пенсионерам могут временно прекратить начислять пенсию на банковские карты. Существует три основные причины, почему это может произойти.
Причины для прекращения выплат
Порядок приостановления пенсионных выплат четко прописан в статье 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Пенсионные выплаты могут прекратить в следующих случаях:
- Неправдивые сведения в документах. Если пенсия была назначена на основании документов, содержащих ложную информацию, выплаты могут быть прекращены.
- Переезд за границу. Если пенсионер переехал на постоянное место жительства в страну, с которой Украина не имеет специального пенсионного договора, выплаты также могут быть прекращены.
- Смерть пенсионера. В случае смерти пенсионера, выплата пенсии, конечно же, прекращается.
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Кроме этого, существует еще одна причина, по которой пенсионер может временно остаться без выплат. Если пенсионер в течение года не пользуется своей пенсионной банковской картой – не снимает с нее деньги, не расплачивается ею в магазинах и не совершает покупки онлайн, пенсию также могут прекратить начислять.
Как восстановить выплаты?
Для восстановления начисления пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Там вам предоставят подробную информацию о том, какие документы нужно предоставить и какие шаги необходимо предпринять для восстановления выплат.
Регулярно пользуйтесь своей пенсионной карточкой, чтобы избежать временного прекращения выплат.
В случае возникновения каких-либо вопросов относительно пенсионных выплат, обращайтесь в Пенсионный фонд для получения консультации и помощи.
Напомним, что уже в марте этого года украинских пенсионеров ждет плановая индексация пенсионных выплат. Минимальная сумма прибавки 100 гривен. В среднем ожидается, что украинцы получат на 300-400 гривен больше. Однако это касается только неработающих пенсионеров. Индексация выплат работающих пенсионеров проводится раз в два года.
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