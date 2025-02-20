Пенсіонерам назвали три причини автоматичного припинення пенсійних виплат у 2025 році

Деяким українським пенсіонерам можуть тимчасово припинити нараховувати пенсію на банківські картки. Існує три основні причини, чому це може статися.

Підстави для припинення виплат

Порядок зупинення пенсійних виплат чітко прописано у статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсійні виплати можуть припинити у таких випадках:

Неправдиві відомості в документах. Якщо пенсію було призначено на підставі документів, що містять неправдиву інформацію, виплати можуть бути припинені. Переїзд за кордон. Якщо пенсіонер переїхав на постійне місце проживання до країни, з якою Україна не має спеціального пенсійного договору, виплати також можуть бути припинені. Смерть пенсіонера. У разі смерті пенсіонера, виплата пенсії, звичайно ж, припиняється.

Забули про картку? Пенсію можуть “заморозити”!

Окрім цього, існує ще одна причина, через яку пенсіонер може тимчасово залишитися без виплат. Якщо пенсіонер протягом року не користується своєю пенсійною банківською карткою – не знімає з неї гроші, не розплачується нею в магазинах та не здійснює покупки онлайн, пенсію також можуть припинити нараховувати.

Як відновити виплати?

Для відновлення нарахування пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Там вам нададуть детальну інформацію про те, які документи потрібно надати та які кроки необхідно зробити для відновлення виплат.

Регулярно користуйтеся своєю пенсійною карткою, щоб уникнути тимчасового припинення виплат.

У разі виникнення будь-яких питань щодо пенсійних виплат, звертайтеся до Пенсійного фонду для отримання консультації та допомоги.

Нагадаємо, що вже в березні цього року українських пенсіонерів чекає планова індексація пенсійних виплат. Мінімальна сума надбавки 100 гривень. В середньому очікується, що українці отримають на 300-400 гривень більше. Однак це стосується тільки пенсіонерів, що не працюють. Індексація виплат працюючих пенсіонерів проводиться раз на два роки.