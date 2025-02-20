ТЦК “полює” на чоловіків з цими професіями: оприлюднено список

В Україні триває загальна мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 років. Хоча повістки можуть вручити будь-кому, є певні категорії громадян, якими особливо цікавляться представники ТЦК.

“Технарі” та досвідчені воїни – головний запит

За словами представника Міноборони Дмитра Лазуткіна, зараз в ЗСУ є величезний попит на “технарів”. Звичайно, фізично підготовлені люди також потрібні, але особливий акцент робиться на фахівців, які мають технічні навички та знання. Крім того, українське військове керівництво неодноразово наголошувало, що для доукомплектації ЗСУ перш за все потрібні солдати з бойовим досвідом.

ТОП-5 професій, які “в топі” у ТЦК

Існує перелік спеціалістів, професії яких є дуже затребуваними в армії, тому шанси отримати повістку для них особливо високі. Ось вони:

Оператори БПЛА: безпілотники відіграють ключову роль у сучасній війні, тому оператори дронів є надзвичайно цінними кадрами. IT-фахівці: спеціалісти з інформаційних технологій потрібні для забезпечення зв’язку, кібербезпеки та інших важливих завдань. Водії: вміння керувати різноманітною військовою технікою є критично важливим на війні, тому водії завжди в ціні. Стрільці: хоча “технарі” в пріоритеті, вмілі стрільці, звичайно ж, також потрібні для виконання бойових завдань. Розвідники: розвідка є запорукою успіху будь-якої військової операції, тому розвідники завжди користуються попитом.

“Резерв+” – що скоро там побачимо?

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що буде вказано у “Резерв+” після того, як ТЦК оголосить громадянина у розшук. Ця інформація може бути корисною для військовозобов’язаних, які хочуть бути в курсі свого статусу.

Нагадаємо, загальна мобілізація триває з 24 лютого 2022 року. І якщо в перший рік війни вистачало добровольців, то з другого року війни розпочалися масштабні мобілізаційні заходи, які тривають і досі.