Стоимость природного газа может вскоре вырасти: какими будут цены в платежках уже этой весной

В Украине сейчас действует мораторий на повышение тарифов на ряд важных коммунальных услуг. Однако, как заявил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, из-за непрозрачной политики «Нафтогаза» государство может оказаться перед необходимостью повышать тарифы.

Угроза для энергосистемы

По словам Кучеренко, ситуация на рынке газа в Украине угрожает стабильности энергосистемы, поскольку государственный монополист действует вопреки экономической логике.

«Дочерняя компания «Нафтогаза» «Укртрансгаз» покупает импортный газ уже по 32.5 тысячи грн (790 долларов) за тысячу кубов. Покупает очень большими объемами. Цена уже более чем вдвое выше, чем была летом 2024 года, когда его нужно было активно закачивать в хранилища», – написал Кучеренко.

Неэффективность «Нафтогаза»

Депутат утверждает, что «Нафтогаз» продает газ на внутреннем рынке по цене 17 тысяч грн за тысячу кубометров, фактически обваливая рынок. Он также отметил, что компания сделала все, чтобы минимизировать добычу частными компаниями.

«Эффективность» – зашкаливает! Как вы думаете – кто в конце концов за все это заплатит?! И откуда возьмутся деньги на сверхбольшую потребность импортного газа на следующий отопительный сезон?» – подчеркнул Кучеренко.

Неутешительные прогнозы

Предварительные расчеты экспертов совсем неутешительны для опустевших кошельков украинцев. Так, тариф на газ для населения может увеличиться до 16-17 гривен за кубометр, то есть фактически вдвое. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию отопления, поскольку газ в структуре себестоимости производства тепла занимает до 70%. Централизованное отопление может подорожать для населения примерно в 1,5 раза. Например, если сейчас владелец небольшой «двушки» платит около 2000 гривен в месяц, то в будущем сумма может вырасти до 3000 гривен.

Тревожные сигналы

Ранее в комментарии «ФАКТАМ» глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко начал бить тревогу относительно ситуации с газом и констатировал, что «Нафтогаз» уже понял, что газа в ПХГ критически мало, поэтому с февраля начал импорт «голубого топлива», при этом закупает его по цене 500-550 долларов за 1000 кубометров, вместо «летних» цен по 300-350 долларов. По мнению господина Попенко, столь дорогой импортный газ может быть использован как еще один аргумент в пользу необходимости повышения тарифа на природный газ. А возмещать все придется потребителям.