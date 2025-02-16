Ціна на популярний овоч в Україні приємно дивує: в чому причина

Останні два місяці ціни на овочі в Україні демонстрували стабільність. Економісти прогнозують, що до збору нового врожаю суттєвого підвищення цін на продовольство не передбачається. Ба більше, цього тижня ціни на деякі овочі навіть почали знижуватися. Йдеться про ціни на імпортні помідори з Туреччини, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зниження цін на імпортні помідори

Причиною зниження цін на турецькі помідори стала досить слабка зацікавленість роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції. Сьогодні турецькі томати пропонують до продажу по 75-90 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

За аналізом експертів, пропозиція імпортної продукції зараз перевищує попит на неї. На складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці поступаються в ціні. Через низькі темпи збуту більшість оптових компаній та роздрібних мереж скоротили обсяги закупівель томатів.

Ціни все ще вищі, ніж минулого року

Слід зазначити, що ціни на імпортні помідори в Україні наразі все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. За прогнозом експертів, якщо темпи збуту томатів не прискоряться найближчим часом, зниження цін на продукцію може тривати до кінця лютого.

Зазначимо, що річна інфляція в Україні за минулий рік зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики. Ціни на продукти харчування та житлово-комунальні послуги, освіту та здоров’я у 2024 році підвищилися, на одяг та взуття знизилися. Економісти говорять, що значну роль у цьому відіграли глобальні фактори.

Варто пам’ятати, що ціни на імпортні овочі можуть змінюватися залежно від багатьох факторів, таких як курс валют, погодні умови та інші. Загалом, ситуація на ринку овочів в Україні залишається досить стабільною. Проте, споживачам варто бути уважними та стежити за змінами цін, щоб мати можливість зробити вигідні покупки та заощадити свої кошти.