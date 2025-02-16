Цена на популярный овощ в Украине приятно удивляет: в чем причина

Последние два месяца цены на овощи в Украине демонстрировали стабильность. Экономисты прогнозируют, что до сбора нового урожая существенного повышения цен на продовольствие не предвидится. Более того, на этой неделе цены на некоторые овощи даже начали снижаться. Речь идет о ценах на импортные помидоры из Турции, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Снижение цен на импортные помидоры

Причиной снижения цен на турецкие помидоры стала довольно слабая заинтересованность розничных сетей в закупке этой продукции. Сегодня турецкие томаты предлагают к продаже по 75-90 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По анализу экспертов, предложение импортной продукции сейчас превышает спрос на нее. На складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, из-за чего продавцы уступают в цене. Из-за низких темпов сбыта большинство оптовых компаний и розничных сетей сократили объемы закупок томатов.

Цены все еще выше, чем в прошлом году

Следует отметить, что цены на импортные помидоры в Украине сейчас все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По прогнозу экспертов, если темпы сбыта томатов не ускорятся в ближайшее время, снижение цен на продукцию может продлиться до конца февраля.

Отметим, что годовая инфляция в Украине за прошлый год выросла на 12%, в частности в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились, на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

Стоит помнить, что цены на импортные овощи могут меняться в зависимости от многих факторов, таких как курс валют, погодные условия и другие. В общем, ситуация на рынке овощей в Украине остается достаточно стабильной. Однако, потребителям стоит быть внимательными и следить за изменениями цен, чтобы иметь возможность сделать выгодные покупки и сэкономить свои средства.