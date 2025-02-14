Розсадник бактерій у домі: названо речі, які українці найчастіше забувають випрати

Сьогодні ймовірно немає господині, яка немала б пральної машинки. Прати речі руками — це надзвичайно довго і некомфортно, й сімей в яких це ще практикується залишилось досить мало. Та попри те, що пральні машинки з нами вже не перший рік багато господинь й досі роблять поширені помилки під час прання речей. Наприклад, вони не знають, як часто можна використовувати пральну машинку, чи можна запускати підряд одразу кілька циклів, якщо, наприклад, ви перете одночасно велику кількість речей. Також, багато людей не знають, які речі варто прати трохи частіше, або ж просто забувають про них. Всю цю інформацію вдалося дізнатися після низки анонімних соціальних опитувань, які проводились у різних соціальних мережах.

Як часто можна запускати пральну машинку?

Почнемо з головного, адже є дуже багато суперечок щодо того, як часто можна запускати пральну машинку. Одні вважають, що не варто вмикати більше ніж двох циклів підряд. Інші ж кажуть, що можна прати хоч цілий день — техніці нічого не буде. Експерти розповіли, що й справді, ви можете запускати одразу кілька циклів підряд, якщо машинка не надто стара, то вона цілком з цим впорається. Однак є важливий нюанс. Так, як і будь-яка техніка, пральна машинка під час роботи перегрівається. Саме тому між циклами варто вичекати хоча б 30 хвилин й дати машинці охолонути.

Які речі люди забувають прати частіше?

Експерти зазначили, що найчастіше люди забувають регулярно прати пледи та покривала. Тобто те в що вони вкутуються, або чим накривають ліжко й інші мʼякі меблі. На покривалах дуже швидко накопичується бруд і пил, тож прати їх потрібно мінімум раз у 2 тижні, а то й частіше, якщо ви використовуєте постійно один й той самий плед.